Дожди с грозами накроют почти всю Украину: какой регион избежит ливня
Завтра, 18 июля, ливни с грозами пройдут почти по всей территории Украины. Только южные области останутся без дождя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
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По ее прогнозу, самые сильные осадки прогнозируются на западе страны. Здесь температура днем составит от +17 до +23 градусов.
На севере ожидается +23...+27, в центре - от +17 в Винницкой области до +32 в Днепропетровской области. На востоке столбики термометров поднимутся до +27...+35, а на юге, где дождя не будет, сохранится жаркая погода +28...+32 градуса.
"Дожди с грозами повсюду, кроме юга, - сообщила Диденко.
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В столице, по данным синоптика, воздух завтра будет комфортным - около +20 градусов, возможны дожди и грозы.
В то же время Диденко предупредила, что с 21-22 июля ожидается повышение температуры по всей стране.
Напомним, на прошлой неделе Львов и окрестности накрыла непогода. Из-за ливня часть улиц была подтоплена.
По данным ГСЧС, только за одни сутки на Львовщине выпала почти годовая норма дождей, что повлекло стремительный подъем уровня воды в реках. Из подтопленных территорий эвакуировали людей.
Также спасатели показали наводнение во Львовской области с высоты птичьего полета.
А на юге Украины заметили сразу несколько смерчей, которые возникли почти одновременно. Видео впечатляющего природного явления распространили в соцсетях.
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