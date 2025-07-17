ua en ru
Чт, 17 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дожди с грозами накроют почти всю Украину: какой регион избежит ливня

Четверг 17 июля 2025 13:32
UA EN RU
Дожди с грозами накроют почти всю Украину: какой регион избежит ливня Фото: в Украине прогнозируют ливни (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Завтра, 18 июля, ливни с грозами пройдут почти по всей территории Украины. Только южные области останутся без дождя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По ее прогнозу, самые сильные осадки прогнозируются на западе страны. Здесь температура днем составит от +17 до +23 градусов.

На севере ожидается +23...+27, в центре - от +17 в Винницкой области до +32 в Днепропетровской области. На востоке столбики термометров поднимутся до +27...+35, а на юге, где дождя не будет, сохранится жаркая погода +28...+32 градуса.

"Дожди с грозами повсюду, кроме юга, - сообщила Диденко.

Погода в Киеве

В столице, по данным синоптика, воздух завтра будет комфортным - около +20 градусов, возможны дожди и грозы.

В то же время Диденко предупредила, что с 21-22 июля ожидается повышение температуры по всей стране.

Напомним, на прошлой неделе Львов и окрестности накрыла непогода. Из-за ливня часть улиц была подтоплена.

По данным ГСЧС, только за одни сутки на Львовщине выпала почти годовая норма дождей, что повлекло стремительный подъем уровня воды в реках. Из подтопленных территорий эвакуировали людей.

Также спасатели показали наводнение во Львовской области с высоты птичьего полета.

А на юге Украины заметили сразу несколько смерчей, которые возникли почти одновременно. Видео впечатляющего природного явления распространили в соцсетях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Непогода в Украине
Новости
Трамп может завершить войну в Украине до конца года: Ермак объяснил, как именно
Трамп может завершить войну в Украине до конца года: Ермак объяснил, как именно
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе