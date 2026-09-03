Бизнесу в Украине помогут быстро перенести склады в безопасные места, - ОП
В Украине запускают круглосуточный режим работы областных военных администраций и создают специальные рабочие группы для децентрализации складов и хранения продукции предприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Виктора Никиты.
Поддержка бизнеса и новые локации
В ответ на угрозы со стороны РФ для объектов централизованного хранения продукции в регионах активирован протокол реагирования по доверенности президента Украины Владимира Зеленского.
Департаменты экономики ОВА переходят на круглосуточную работу по постоянной связи с бизнесом.
Для обработки обращений предприятий в каждой ОВО откроют "единственное окно". Номера телефонов будут обнародованы на официальных сайтах администраций.
Специальные рабочие группы помогут предпринимателям:
- Обеспечить децентрализацию складирования и хранения в общинах.
- Оперативно развернуть работу на потенциальных площадках в кратчайшие сроки.
- Получить сопровождение и помощь с территориями, коммуникациями и логистикой при открытии резервных или дополнительных локаций в других областях.
Также совместно с Министерством развития общин и территорий Украины и ОВА уже сформированы группы по решению логистических вопросов.
Консультации и "Диалог власти и бизнеса"
Еженедельно на платформе "Диалог власти и бизнеса" под руководством глав ОВА будут проходить онлайн-консультации.
Предпринимателей призывают обращаться с вопросами по восстановлению, расширению или релокации.
При необходимости количество встреч будут увеличиваться, а обмен данными между регионами позволит быстро маршрутизировать запросы в наиболее удобные локации.
Что предшествовало
Напомним, что сентябрь 2026 года отличается активными шагами государства для поддержки предпринимателей и защиты экономики.
В частности, правительство согласовало масштабные упрощения условий работы для ФЛП, которые предполагают сокращение количества отчетных периодов в год и минимизацию проверок.
В то же время из-за атак РФ на продовольственные склады украинцам советуют формировать минимальные запасы товаров.
Однако чиновники уверяют, что критического дефицита продуктов в Украине нет и запаса продовольствия на неделю будет вполне достаточно.