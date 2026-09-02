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Как живут ТРЦ в Киеве в сплошные тревоги: что говорят Lavina, Blockbuster и Mandarin

19:37 02.09.2026 Ср
6 мин
Кабмин готовит новые правила реагирования на тревоги. Что об этом думает бизнес?
aimg Дмитрий Левицкий
Как живут ТРЦ в Киеве в сплошные тревоги: что говорят Lavina, Blockbuster и Mandarin Фото: как работают торговые центры в Киеве (facebook.com/ec.blockbuster)
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Киев уже седьмой день находится в режиме постоянных тревог, бьющих по работе бизнеса. В частности, и торгово-развлекательных центров, как Lavina, Blockbuster и Mandarin.

Как работают в таких условиях столичные ТРЦ – РБК-Украина расспросило Александра Черницкого, главу правления Mandarin Plaza Group.

– Как такие условия влияют на работу ТРЦ Lavina, Blockbuster и Mandarin и можете ли вы оценить ущерб от вынужденного простоя?

– Ущерб мы еще не подсчитывали, потому что это невозможно. У нас оно не так работает, не изо дня в день. Безусловно, нас это очень всех разочаровывает и раздражает, потому что мы отрабатываем все тревоги до единой. Мы не пренебрегаем этими правилами безопасности, потому что это далеко не шутки.

Каждая тревога – полностью закрываются торговые центры. Вы можете себе представить, как это арендаторам тяжело, особенно большим, где много витрин, они их начинают закрывать, у кого-то чеки открыты, кто-то там бросает вещи свои... И как работает охрана в этом случае и там все проследить, чтобы что-то там не произошло. Также фудкорты, вы можете представить, что происходит – люди взяли пищу, кто-то сидит ест, и тут перерыв, и немедленно они должны покинуть территорию.

Есть сопротивление иногда со стороны клиентов, которые говорят: "ну что вы, дайте нам доесть или там что-то доделать". А мы стараемся немедленно их эвакуировать, чтобы они покинули помещение и в укрытие все бежали. Можете представить, что оно дает всем.

Затем после этого определенное количество клиентов не возвращается, они уже по домам разбегаются, кто-то возвращается. И этот отдельный вопрос тоже.

– По поводу клиентов. Чувствуете ли вы изменение поведения посетителей: уменьшился ли общий поток людей в дни массированных и длительных атак?

– По-разному. У нас три торговых центра сейчас работающих – Lavina Mall, Blockbuster Mall и Mandarin Plaza. У всех разное расположение, где-то есть метро, где-то нет, кто-то едет на машине, кто-то на общественном транспорте. И от этого тоже зависит поведение клиентов.

Как живут ТРЦ в Киеве в сплошные тревоги: что говорят Lavina, Blockbuster и Mandarin

Как затяжные тревоги влияют на работу ТРЦ в Киеве (facebook.com/lavinamall.ua)

Кто-то не может себе позволить просто взять и уехать, и они ждут в укрытии. Кто-то немедленно садится в свой автомобиль и едет домой. Поэтому это разное поведение, разный такой паттерн.

А если это 11 раз в день, и когда там тревога там по 20-30 минут, вы можете себе представить, нужно быть уж очень стойким таким покупателем, который очень хочет что-то себе купить, что он будет ждать. Они иногда просят: "а можно мне закончить покупку", а мы не можем этого делать, потому что прежде всего важна безопасность.

– А какая сейчас ситуация с укрытиями непосредственно в торгово-развлекательных центрах? Есть ли они?

Укрытие, конечно, есть. Там, где архитектура позволяла сделать их в подземных хранилищах, там проще, там и плиты такие прочные. А там, где их нет, нужно было делать. Мы там делали специальные защитные сооружения, проводили работы по укреплению. Чтобы оно было укрытием, чтобы его приняли – это были определенные специальные меры.

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– Как вы относитесь к идее разделить тревоги на "желтый" (дроновая атака) и "красный" (ракетная опасность) уровни, при которых бизнес будет самостоятельно решать вопрос работы? Не считаете ли вы это перекладыванием ответственности?

– Знаете, как нам это предложат в законодательстве, так и будем делать. Сейчас на этот счет очень трудно сказать. Это не вопрос личной ответственности или переложения ответственности с одного на другого. Здесь вопрос, если будет такая дифференцированная система, это может быть и неплохо.

Просто я не понимаю, кто может четко дать такую оценку безопасности, что безопасно, а что опасно, потому что я и сам для себя не могу этого понять. Кто скажет: "там дроны летят не в вашу сторону", а потом оно прилетит, и кто скажет потом: "а я решил так, что это было желтое, а это красное".

Как живут ТРЦ в Киеве в сплошные тревоги: что говорят Lavina, Blockbuster и Mandarin

Как в столичных ТРЦ относятся к идее разделить тревогу на уровни (mandarinplaza.ua)

Пусть они сначала разберутся, как они это будут делать. У нас Киев и Киевскую область не так давно разделили. А так летит где-то далеко, а тревога в центре города, и город парализован и все закрывается. Если они смогут четко сделать эту дифференциацию и мы будем точно знать, что оно летит где-то в Броварах, тогда в центре можно работать – это одно. А когда ты не знаешь, чем оно все закончится, ну не знаю, кто как поступит.

Я за научный подход к этому вопросу. Если сделают так четко, то мы будем довольны. Мы заинтересованы, чтобы работать как можно больше, а не меньше, поэтому, если нам дадут такую возможность, мы с удовольствием ее будем воспринимать.

Обсуждали ли вы эту ситуацию с коллегами по рынку и какие видите пути решения? Возможно, готовите совместные инициативы или предложения к власти?

– Мы обсуждаем. У всех это проблема, у всех она очень похожа. Все мы знаем проблематику и арендаторов, и арендодателей, и стараемся сделать всем комфортные какие-то условия. Мы будем очень счастливы, если мы сможем это сделать.

– Существует ли реальный риск закрытия магазинов или выхода арендаторов из ТРЦ, если затяжные тревоги будут продолжаться?

– Все возможно. Это ведь не вопрос просто безопасности, там есть коммерческая составляющая. Если у них не будет никакого бизнеса, ну я не думаю, что долго так продержится бизнес.

Поэтому важно, чтобы эту проблему понимало правительство. Понимало, что будет с экономикой, если закроются сначала магазины, а потом и торговые центры. Вы ведь понимаете, что если определенный процент магазинов будет закрываться в таком ТРЦ, то и он недолго проживет. Пустыми стоять никто не будет, вы же понимаете. И сколько налогов мы не доплатим в экономику нашей страны во время войны, вы можете себе представить.

Поэтому очень важно, чтобы к нам прислушивались, если мы выйдем с какими-то предложениями какого-то более дифференцированного подхода к работе таких заведений. Важно прислушиваться, потому что это все связано одно с другим и чуда не произойдет, если просто нас не будут слышать.

Я думаю, что всем это понятно, очевидно, потому я надеюсь на понимание. Все в этом заинтересованы. И арендаторы, и арендодатели, и наша страна.

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