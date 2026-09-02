Удар по "пищевым цепочкам". Почему товары в Украине дорожают даже без дефицита

Фото: Почему товары в Украине дорожают даже без дефицита (коллаж РБК-Украина)

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Потери украинского ритейла от прицельных атак РФ по логистической инфраструктуре уже превышают десятки миллиардов гривен. И хотя массовой пустоты на полках удалось избежать, децентрализация складов и вынужденные изменения маршрутов добавляют к стоимости товаров от 3% до 12% "военной надбавки".

Сколько стоит безопасность доставки, почему прямые поставки от производителей не спасут ситуацию и за счет чего сети сдерживают ценовой шок – в материале РБК-Украина.

Главное: Массированные удары РФ по распределительным центрам превратили логистику из оптимизированной статьи расходов в один из главных факторов формирования цены.

из оптимизированной статьи расходов в один из главных факторов формирования цены. Подорожание из-за децентрализации : ритейл вынужден переходить от крупных хабов к более дорогой модели мелких складов, что особенно давит на fresh-категории, создавая риски удорожания на 7-12%.

: ритейл вынужден переходить от крупных хабов к более дорогой модели мелких складов, что особенно давит на fresh-категории, создавая риски удорожания на 7-12%. Кумулятивные расходы : на себестоимость давят рост цен на топливо, удорожание импортного фрахта, острый дефицит складского персонала и водителей.

: на себестоимость давят рост цен на топливо, удорожание импортного фрахта, острый дефицит складского персонала и водителей. Ритейлеры не могут полностью переложить рост расходов на покупателя из-за падения покупательной способности, поэтому балансируют между ценой, промо и собственной маржой.

из-за падения покупательной способности, поэтому балансируют между ценой, промо и собственной маржой. Цена безопасности в чеке: финальный ценник трансформировался в формулу устойчивости, где значительную долю составляет плата за военные риски, резервы и измененные маршруты.

Война против логистических цепей

Более 4,5 лет полномасштабной войны украинский ритейл демонстрировал чудеса операционной адаптации. Однако массированные атаки РФ по логистической инфраструктуре летом 2026 года нанесли один из тяжелейших ударов по отрасли. Враг прицельно атаковал крупные распределительные центры (РЦ) в Киевской области и в регионах.

Логистика, которая годами оптимизировалась ради удешевления каждой копейки в чеке, превратилась в критическую точку риска. Потери лидеров рынка летом 2026 года колоссальны. По собранной РБК-Украина информации, только оценочная совокупная сумма прямых убытков отдельных игроков превышает 24,7 млрд гривен (около 553 млн долларов по среднему курсу лета 2026 года, или 594 млн долларов по курсу 2025 года).

Фото: атаки РФ по логистическим узлам в летние месяцы 2026 года нанесли украинским ритейлерам, производителям, импортерам и дистрибьюторам ущерб на десятки миллиардов гривен (Инфографика РБК-Украина)

По оценке Pro-Consulting, в складском хозяйстве Украины непрямые потери вследствие летних обстрелов РФ составляют почти 6 млрд долларов. Эта оценка касается всего сектора и включает более широкий круг последствий, поэтому ее нельзя непосредственно добавлять к прямым убыткам отдельных ритейлеров.

Удар пришелся на секторы food, non-food, e-commerce и топливный ритейл. Также большие убытки понесли производители.

Фото: в анализ включен 61 кейс, соотношение дистрибуции к производству: 43:18 (Инфографика РБК-Украина)

Несмотря на это, коллапса не произошло – сети перешли на работу "с колес" и децентрализацию. Но главный вопрос для потребителя: как эти разрушения перепишут финальный ценник в супермаркете?

Анатомия классического ценника

В классической экономике цена на полке – это взвешенный компромисс между себестоимостью, конкуренцией и расходами на содержание магазина. В военной экономике к ней еще суммируются расходы на логистику, резервирование мощностей, безопасность и восстановление после атак.

Фото: из чего складывается цена на полке супермаркета (инфографика РБК-Украина)

Как объясняет исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур, исторически крупные ритейлеры сконцентрировали более 60% рынка, а от 23% до 30% в производственной себестоимости пищевых продуктов приходилось именно на логистику к полке, которая оседала в ритейле в виде маржи.

От Второй мировой до хабов Walmart

Распределительный центр существует для того, чтобы удешевить доставку. Поставщики завозят товар в один хаб, после чего оттуда формируется смешанная отгрузка для магазинов.

Это классическая радиальная модель hub-and-spoke (центр и периферийные узлы): один крупный хаб обслуживает много торговых точек. Ее развитие в гражданском ритейле началось еще в конце XIX – начале XX века благодаря почтовым гигантам Montgomery Ward и Sears.

В 1970-1980-х Walmart масштабировала ее, совместив региональные РЦ, собственную логистику и впоследствии cross-docking (перегрузка через склад), сделав такую систему конкурентным преимуществом.

Вторая мировая война не положила начало распределительным центрам, но стала периодом чрезвычайно активного развития, стандартизации и масштабирования военных систем распределения.

Именно тогда были отработаны крупные структуры региональных узлов, приоритетизации, паллетирования, перегрузки и контроля запасов, часть из которых впоследствии повлияла на гражданскую логистику.

Экономика этой системы проста: один крупный склад дешевле обслуживать, чем много маленьких. Меньше километраж – меньше персонала, техники, маршрутов и перевозок.

Но нынешняя война превратила сам принцип концентрации в мишень. Теперь ритейлер считает не только стоимость работы РЦ, но и цену его потери.

Как следствие, когда исчезает узел, через который проходят товары, – меняются маршруты, растут запасы в других точках, увеличивается количество перевозок и время доставки.

Цена потери актива не идет ни в какое сравнение с расходами, которых требует децентрализация. Предприниматели вынуждены тратить на рассредоточение, только чтобы обеспечить выживание персонала и сохранность товаров.

Проблема наибольших расходов

Наиболее острая ситуация – в fresh та frozen категориях. По оценке CEO Бюро инвестиционных программ и основателя GreenInvest Александра Бондаренко, в Киеве и области уничтожено около 80-100 тыс. кв. м холодных складов. В то же время, по данным Dragon Capital, всего по Украине выведено из строя около 500 тыс. кв. м складской недвижимости класса A – почти 30% таких площадей.

Отдельно, по данным Dragon Capital, всего по Украине выведено из строя около 500 тыс. кв. м складской недвижимости класса A – почти 30% таких площадей. При этом класс A не тождественен холодным складам: это общая категория качественной складской недвижимости, которая включает как холодильные мощности, так и сухие склады общего назначения.

В первую очередь речь идет о таких категориях, как мясо, рыба, морепродукты, молоко, фрукты, овощи, а также мороженое, замороженные полуфабрикаты, требующих соблюдения особых температурных режимов в логистике холодовой цепи. Везти их за 300-400 км из других областей экономически невыгодно. Свободные площади складов класса B и C более старого формата покрывают лишь 20-30% потерянных мощностей.

Поэтому ритейлу придется рассредотачивать склады: вместо одного РЦ на 50 тысяч кв. м – строить пять по 10 тысяч или десять по 5 тыс. кв. м. Технически это возможно. Экономически – дороже: требуется больше людей, техники, операций.

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Для тяжелых и недорогих товаров эффект особенно ощутим. Если доставка составляла около 15% себестоимости, ее подорожание на 35–40% может прибавить к себестоимости около 5,25–6,00% только из-за логистического фактора.

Фото: прогноз роста конечных цен на разные категории товаров из-за удорожания логистики (инфографика РБК-Украина)

Для охлажденных товаров давление может быть еще выше. По оценке директора UTG Евгении Локтионовой, логистика охлажденных товаров может подорожать на 35–50%, что может привести к росту розничных цен на 7–12%, тогда как для сухих товаров прогнозируется удорожание логистики на 15–25% и цен – на 3–5%.

Это не означает автоматического прыжка цен на весь ассортимент. Часть расходов сети могут компенсировать за счет оптимизации, поставщиков, промо и собственной маржи.

Почему прямые поставки не спасут

После потери РЦ очевидной альтернативой выглядит DSD (direct store delivery) – прямая доставка от производителя в магазин. Но такая схема подтачивает экономику современного ритейла.

Вместо 5 региональных РЦ производителю придется ехать в сотни магазинов. По оценке Бондаренко, транспортировка при этом может подорожать вдвое или втрое, а конечная розничная цена – на 15-20% только из-за логистического фактора.

К тому же магазины физически не рассчитаны на такое количество поставок. Товар нужно принять, разгрузить, разместить, охладить и продать. Растут риски списаний и операционных потерь.

Поэтому оптимальной остается система региональных хабов, S&OP (sales and operations planning) – прогнозирование спроса и запасов – и диверсификация логистических маршрутов.

Иными словами, украинский ритейл не отказывается от РЦ. Он вынужден делать их меньше, многочисленнее и дороже.

Топливо и энергия входят в цену дважды

Логистика влияет на ценник не только через склады. Второй канал – топливо. Оно входит в себестоимость почти каждого товара, который перемещается автомобилем: от производителя к РЦ, от РЦ к магазину, а в e-commerce – еще и в доставку последней мили.

В июле 2026 года цены на топливо и смазочные материалы в Украине были на 26,5% выше, чем год назад; за январь–июль рост составил 28%.

Постоянные угрозы морским коридорам и речным портам, обеспечивавшим до 30% объемов, переориентировали поток на западную сухопутную границу, где образуются очереди бензовозов и фур.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн подчеркивает: проблема рынка сейчас не только в цене ресурса, а в том, как его доставить в Украину. Для топливного ритейла это критично: если дорожает плечо доставки или увеличивается страховой и операционный риск, это давит на цену литра.

А дальше работает цепная реакция. Дороже топливо – дороже грузовик. Дороже грузовик – дороже доставка продуктов, бытовой химии, одежды, электроники. То есть один и тот же фактор может несколько раз попадать в цену конечного товара.

В прифронтовых регионах к логистическим сбоям добавляются отключения света. Покупатели вынуждены переходить на консервы и бакалею.

Импорт становится еще чувствительнее

Для ввезенных товаров к логистике добавляется валютный и внешнеторговый фактор. Причина – необходимость обходить украинские морские порты, добавлять европейское логистическое плечо и учитывать более дорогое топливо и железнодорожные перевозки.

Для ритейла это означает, что цена импортного товара формируется уже не только по формуле "закупочная цена + наценка". В ней появляется страховая премия за маршрут, риск и резерв.

События на Ближнем Востоке разогнали мировые фрахтовые ставки. Страховые военные надбавки на черноморских и международных маршрутах могут достигать 1000 долларов за 20-футовый и 2000 долларов за 40-футовый контейнер, что превышает стоимость самого фрахта.

Как отмечает экономист Алексей Кущ, из-за удорожания международного плеча и дефицита складской инфраструктуры конечная розничная цена импортной электроники и техники может возрасти на 30–50%.

Кадровый дефицит и предел ценовой эластичности

Логистический сбой наложился на острый кризис рынка труда. Мобилизационные процессы вызвали критический дефицит водителей грузовиков, экспедиторов, грузчиков и складского персонала.

По данным Центра экономической стратегии (ЦЭС), около 69% компаний вынуждены повышать зарплаты из-за нехватки рабочих рук. Уровень оплаты труда на логистических хабах на западе страны почти сравнился с польским. Это разгоняет зарплатную инфляцию, которая автоматически ложится на себестоимость обработки каждой паллеты.

В то же время ритейл уперся в потолок покупательной способности. 73% украинцев официально экономят на еде и одежде, а до 40% семейного бюджета идет сугубо на базовое питание. Любое резкое перекладывание расходов на покупателя чревато падением физических продаж.

Финансовые модели украинских сетей: кто и как держит удар

Официальная финансовая отчетность ритейлеров свидетельствует: украинские операторы работают по модели короткого оборотного цикла с высокой чувствительностью к операционным расходам.

На рынке четко кристаллизовались три сегмента:

Высокомаржинальный ("Сильпо", "Сими"): высокая маржа (32-35%) и наценка (47-53%) сочетаются с высокой операционной нагрузкой (до 30-33%). Массовый сбалансированный ("АТБ", "Фора", Novus): маржа 27-28%, наценка 36-39%, строгая расходная дисциплина (операционные расходы 23-26%). Низкомаржинальный (Varus, "Велмарт", "Точка"): низкая наценка (14-25%) и минимальная нагрузка (12-19%), где прибыль генерируется за счет скорости товарооборота и невысоких операционных издержек.

Высокую валовую маржу свыше 32–35% удерживают две принципиально разные бизнес-модели:

супермаркетный ритейл с элементами премиальности ("Сильпо"), где чек формируют уникальный сервис и дизайн магазинов, деликатесы и дорогостоящий импорт;

("Сильпо"), где чек формируют уникальный сервис и дизайн магазинов, деликатесы и дорогостоящий импорт; формат convenience store ("Сими" / "Клевер Сторс"), где высокая наценка обеспечивается кофе, готовой пищей (food-to-go) и платой за скорость у дома.

В обоих случаях высокий валовой доход не является сверхприбылью, поскольку почти полностью поглощается операционными расходами – содержанием уникальных дизайнерских локаций или большой сети мелких точек в высоком трафике.

В сегменте с низкой маржой (12-20%) игроки также отличаются:

"Велмарт" работает как классический дисконтный гипермаркет больших объемов,

работает как классический дисконтный гипермаркет больших объемов, Varus – как классический супермаркет, извлекающий умеренную маржу (20%) из-за жесткой рыночной конкуренции.

Александр Ямпольский, руководитель практики трансфертного ценообразования и лидер направления ритейла Deloitte Ukraine в комментарии РБК-Украина отмечает, что в крупных холдингах ценообразование также поддерживается трансфертным ценообразованием (ТЦО), которое распределяет прибыль между импортными, логистическими и торговыми структурами.

Однако ТЦО оптимизирует внутреннюю себестоимость группы, но не может диктовать конечную цену потребителю, ограниченному платежеспособным спросом и предложением конкурентов.

Фото: финансовые показатели украинских торговых сетей в 2025 году (инфографика РБК-Украина)

Что меняется в поведении рынка

Классическая EDLP – everyday low price, или "каждый день низкая цена", – в Украине не стала доминирующей. Крупные сети чаще используют Hi-Lo: конкурентная базовая цена на ключевые товары плюс регулярные промо.

Country Manager компании Yieldigo в Центральной и Восточной Европе Зоя Кобец объясняет: для KVI-товаров, по которым покупатель оценивает общий уровень цен в магазине, преобладает конкурентное ценообразование.

Для собственного импорта и эксклюзивного ассортимента более важными становятся целевая маржа и спрос. Решения все чаще принимаются на основе данных, а не механического копирования цен конкурентов.

Привлекательные цены на продукты, которые являются ключевыми индикаторами восприятия цены (KVI-товары), становятся решающим фактором при выборе магазина для более чем 70% населения.

KVI-товары составляют свыше 50% акционных продаж, выступая базой для конверсии потребителей. Привлеченный "якорем" с низкой ценой покупатель приобретает и другие товары в чеке.

Первую скрипку в конкурентном ценообразовании играет data-driven pricing (ценообразование на основе данных), которое используется для глубокой аналитики постоянного мониторинга цен соперников именно на KVI-позиции для мгновенного реагирования.

Фото: что такое KVI-товары и почему они важны для стратегии ритейла (инфографика РБК-Украина)

Это особенно важно после ударов по логистике. Если одна категория резко дорожает из-за доставки, ритейлер не обязательно повышает цену на весь ассортимент. Он может изменить промо, маржу, поставщика или цену только в отдельном регионе, в специфической локации при конкурентно насыщенной среде.

Именно поэтому цена одного и того же товара может отличаться даже в пределах одной сети.

Private Label как инструмент выживания

Как отмечает Катерина Афтенюк, специалист по продажам и коммуникациям NielsenIQ, доля собственных торговых марок (СТМ) в 2025–2026 годах достигла 13,5% в продовольственных и 20,1% в непродовольственных категориях.

По оценкам различных источников, Private Label могут быть на 20–40% дешевле для потребителя, обеспечивая ритейлерам более высокую маржинальность благодаря более низким затратам на маркетинг, дистрибуцию и большему контролю над закупками.

Также, по данным Retail Pulse, более 50% чеков в Украине пробиваются со скидкой. Покупатель перестал покупать по полной цене, заставляя ритейлеров бороться за каждую гривну.

Поэтому ритейлеру после логистического шока приходится одновременно выполнять две задачи: не лишиться покупателя из-за повышения цен и не потерять маржу из-за чрезмерных скидок.

Это и есть главный конфликт нынешнего ценника.

Будет ли резкий скачок цен

Разрушение РЦ не означает автоматического дефицита. Крупные сети перераспределяют товарные потоки, используют другие склады, 3PL-операторов, региональные хабы и кросс-докинг. После атак на отдельных полках уже возникали кратковременные пробелы, но товарные потоки перенаправлялись.

Логистика больше не "невидимая" статья расходов. Она стала фактором, который непосредственно формирует ценник. Восстановление займет месяцы и годы, а не недели. Без государственной поддержки (страхование, бронирование кадров, "зеленые коридоры" для топлива) расходы продолжат давить на конечную цену.

Покупатель уже адаптировался: ищет промо, выбирает товары длительного хранения, сравнивает сети не только по цене, но и по наличию. Ритейлеры – тоже: перестраивают цепочки, дробят склады, считают не только себестоимость звена, но и цену его потери.

Ценник после лета 2026 года

Классическая формула никуда не исчезла: закупочная цена + логистика + аренда + персонал + энергия + потери + промо + маржа = цена на полке.

Но теперь каждая из этих составляющих имеет военную надбавку:

Логистика – из-за уничтоженных РЦ и более длинных маршрутов.

Топливо – из-за рисков импорта и более дорогой перевозки.

Склады – из-за дефицита безопасных площадей.

Персонал – из-за дефицита кадров.

Страхование – из-за риска повторных ударов.

Запасы – из-за необходимости иметь резерв на случай очередного разрыва цепочки.

Это конкуренция за способность доставить товар, сохранить его, не потерять из-за очередного удара и при этом оставить его доступным для покупателя.

Ценник 2026 года – это уже не просто плата за товар, а отражение цены безопасности, распределенной логистики и устойчивости.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Почему разрушение РЦ поднимает цены?

– Крупный хаб минимизировал маршруты. Без него растут расходы на километраж, персонал и технику.

– Будет ли скачок цен и пустые полки?

– Нет. Сети адаптируются и частично компенсируют расходы снижением маржи.

– Какие товары подвержены наибольшему риску?

– Охлажденные, свежие, замороженные, низкомаржинальные и импортная электроника.

– Почему неохотно переходят на прямую доставку?

– Она удорожает логистику в 2-3 раза.

– Что еще формирует "военную надбавку"?

– Топливо, дефицит кадров, генераторы, страховки и дополнительные запасы.