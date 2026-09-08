Россия ударила по телеканалам "Мы - Украина": разбит newsroom, есть пострадавшие

Россия днем 8 сентября нанесла удар по помещениям телеканалов "Мы - Украина" и "Мы - Украина+". Основной удар пришелся на newsroom и рабочие кабинеты персонала, в результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение телеканала.

Что известно об атаке

В момент российского удара телеканал "Мы - Украина" работал в прямом эфире национального телемарафона "Единые новости".

На месте атаки работают спасатели и медики. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Информация о количестве пострадавших и других последствиях удара уточняется.

Атака произошла днем 8 сентября после массированного ночного обстрела Киева.

Зеленский отреагировал на атаку

Президент Владимир Зеленский назвал удар российского дрона по медиа атакой на журналистов.

"Шахеды" против медиа - это новая страница российской деградации, и точно должна быть реакция Европы и мира на это", - заявил Зеленский.

Поврежденное здание, где находился офис телеканалов "Мы - Украина" и "Мы - Украина+" (фото: ГСЧС)

Он подчеркнул, что ни один удар по Украине и украинцам не должен оставаться безнаказанным.

"Россию нужно остановить, и это возможно только благодаря общим усилиям", - добавил президент.

Это уже вторая атака на телеканал за последние две недели.20 августа российский удар также повредил помещение "Мы - Украина": были выбиты окна, получил значительные повреждения newsroom, а в коридорах частично обрушилось перекрытие.

Атака на Киев 8 сентября

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в результате российской атаки на Киев 8 сентября в Соломенском районе загорелось офисное здание, есть разрушения и, по предварительным данным, пострадавшие. Медиков также вызвали в Шевченковский район, продолжается эвакуация людей.

В результате ночной атаки на Киев повреждено по меньшей мере 14 многоэтажек, а также школу, поликлинику, супермаркет и автозаправочную станцию. По факту военного преступления Киевская городская прокуратура возбудила уголовное производство.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты во время ночного удара намеренно пытались нанести максимальный ущерб мирному населению столицы.