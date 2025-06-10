Тревога более 5 часов: РФ массированно атакует Киевскую область

Россияне массированно атаковали ударными дронами Киевскую область в ночь на 10 июня. Воздушная тревога длится уже более пяти часов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Telegram.
"Вражеская массированная воздушная атака в Киевскую область с применением беспилотников и ракет продолжается. Тревога длится уже более 5 часов", - сообщил он.
Калашник отметил, что последствия ночной атаки россиян с применением беспилотников зафиксированы как минимум в четырех районах области:
Вражеская атака ведется на мирные населенные пункты. Предварительно известно, что повреждены дома, загорелись автомобили.
"Более подробная информация впоследствии. Прошу всех жителей оставаться в безопасных местах, пока опасность не минует. Берегите себя и своих близких", - добавил Калашник.
Напомним, Россия атаковала Украину, в результате чего на большей части страны объявили масштабную воздушную тревогу.
В Киеве обломки вражеских дронов упали во многих районах, вызвав пожары и разрушения. Поступила информация как минимум о трех пострадавших.
Повреждения получили жилые дома, автомобили и бизнес-центры, а также склады. В Оболонском обломки дрона упали на территорию одной из школ.
Кроме того, дроны массированно атаковали Одессу. Есть попадание в роддом, повреждена гражданская инфраструктура. По предварительным данным, в родильном доме обошлось без жертв и пострадавших.
В результате попадания в жилой дом в Одессе погиб один человек, еще как минимум четыре получили ранения. Также под удар попало административное здание.
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