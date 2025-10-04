ua en ru
Удар по Шостке был прицельный, россияне не давали ликвидировать последствия, - ОВА

Шостка, Суббота 04 октября 2025 16:47
Удар по Шостке был прицельный, россияне не давали ликвидировать последствия, - ОВА Фото: последствия удара по Шостке 4 октября (t.me/UA_National_Police)
Автор: Оксана Тесленко

Российские войска нанесли прицельный удар по гражданскому объекту, на вокзале находились десятки людей, продолжалась посадка на поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОГА Олега Григорова.

Удар по вокзалу в Шостке

По его словам, в результате атак поврежден пассажирский поезд сообщением "Шостка - Киев" и пригородный поезд.

"После первого взрыва над вокзалом кружил беспилотник, который мешал ликвидировать последствия, а затем россияне нанесли повторный удар", - отметил Григоров.

В медицинские учреждения доставлены восемь раненых, один человек в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Среди пострадавших - трое детей в возрасте 8, 11 и 14 лет. Старший ребенок - мальчик в состоянии средней тяжести. Отметим, по информации премьера Юлии Сириденко, ранено около 30 человек.

Из-за ударов врага обесточены город Шостка и часть района.

Напомним, сегодня российские войска ударили по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области и поезду "Шостка-Киев". В результате обстрела есть раненые.

Из-за российского удара отменен ряд пригородных поездов.

Президент Украины Владимир Зеленский показал, как атаковали беспилотником железнодорожный вокзал в Шостке Сумской области

Также 1 октября враг обстрелял Сумскую область. В результате атаки были повреждения и обесточивание, что привело к задержке поездов.

