Удар по Шостке был прицельный, россияне не давали ликвидировать последствия, - ОВА
Российские войска нанесли прицельный удар по гражданскому объекту, на вокзале находились десятки людей, продолжалась посадка на поезда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОГА Олега Григорова.
Удар по вокзалу в Шостке
По его словам, в результате атак поврежден пассажирский поезд сообщением "Шостка - Киев" и пригородный поезд.
"После первого взрыва над вокзалом кружил беспилотник, который мешал ликвидировать последствия, а затем россияне нанесли повторный удар", - отметил Григоров.
В медицинские учреждения доставлены восемь раненых, один человек в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Среди пострадавших - трое детей в возрасте 8, 11 и 14 лет. Старший ребенок - мальчик в состоянии средней тяжести. Отметим, по информации премьера Юлии Сириденко, ранено около 30 человек.
Из-за ударов врага обесточены город Шостка и часть района.
Напомним, сегодня российские войска ударили по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области и поезду "Шостка-Киев". В результате обстрела есть раненые.
Из-за российского удара отменен ряд пригородных поездов.
Президент Украины Владимир Зеленский показал, как атаковали беспилотником железнодорожный вокзал в Шостке Сумской области
Также 1 октября враг обстрелял Сумскую область. В результате атаки были повреждения и обесточивание, что привело к задержке поездов.