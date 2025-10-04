ua en ru
Удар по Шостці був прицільний, росіяни не давали ліквідувати наслідки, - ОВА

Шостка, Субота 04 жовтня 2025 16:47
UA EN RU
Удар по Шостці був прицільний, росіяни не давали ліквідувати наслідки, - ОВА Фото: наслідки удару по Шостці 4 жовтня (t.me/UA_National_Police)
Автор: Оксана Тесленко

Російські війська завдали прицільного удару по цивільному об’єкту, на вокзалі перебували десятки людей, тривала посадка на потяги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

Удар по вокзалу у Шостці

За його словами, внаслідок атак пошкоджено пасажирський потяг сполученням "Шостка - Київ" та приміський поїзд.

"Після першого вибуху над вокзалом кружляв безпілотник, який заважав ліквідувати наслідки, а згодом росіяни завдали повторного удару", - зазначив Григоров.

До медичних закладів доставлено вісьмох поранених, одна людина у важкому стані перебуває в реанімації.

Серед постраждалих - троє дітей віком 8, 11 і 14 років. Старша дитина - хлопчик у стані середньої тяжкості. Зазначимо, за інформацією прем'єрки Юлії Сириденко, поранено близько 30 людей.

Через удари ворога знеструмлені місто Шостка та частина району.

Нагадаємо, сьогодні російські війська вдарили по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області та потягу "Шостка-Київ". В результаті обстрілу є поранені.

Через російський удар скасовано низку приміських потягів.

Президент України Володимир Зеленський показав, як атакували безпілотником залізничний вокзал у Шостці Сумської області

Також 1 жовтня ворог обстріляв Сумську область. Внаслідок атаки були пошкодження та знеструмлення, що призвело до затримки потягів.

