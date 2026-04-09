Путин не остановится на Донбассе и попытается захватить Днепр и Харьков, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин не остановится, если получит Донбасс. Следующей попыткой будет захват областных центров - Днепра и Харькова.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в подкасте Алистера Кэмпбелла The Rest is Politics, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Зеленский прокомментировал трехсторонний переговорный процесс по завершению войны в Украине, отметив, что команда президента США Дональда Трампа, по его мнению, не смогла в полной мере понять требования и цели России.

Он предположил, что это могло произойти из-за того, что переговорщики Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - проводили значительное время в контактах с Путиным и его окружением.

По словам президента, представители США пять раз посещали Москву, тогда как визитов в Киев не было.

Зеленский также отметил, что лучше понимает психологию российского диктатора и его фактические военные цели, чем Белый дом.

Президент Украины сказал, что Путин не остановится, если получит Донбасс, и попытается захватить другие областные центры - Днепр и Харьков.

"Мы должны признать, что частично американцы считают, что Донбасс для нас ничего не значит", - сказал Зеленский.

"Они не хотят признавать, что Путин будет им врать и что он может продолжать оккупацию даже после таких шагов. Американцы уверены, что могут доверять Путину", - подчеркнул президент.