СБУ пробила "зонтик" российского ПВО в Крыму и поразила три боевых корабля (фото)

Удары по тылу и объектам РФ

Напомним, что 23 апреля беспилотники СБУ осуществили результативную атаку на территорию РФ, поразив нефтеперекачивающую станцию "Горький" в Нижегородской области.

В результате взрывов на стратегическом объекте вспыхнул масштабный пожар, который охватил сразу три резервуара с нефтью.

Также 22 апреля Силы беспилотных систем разгромили базу спецподразделения ФСБ. Точным ударом был уничтожен пункт управления и место дислокации врага, в результате чего оккупанты потеряли 27 кадровых спецназовцев.

Кроме этого, ночью 26 апреля серия мощных взрывов прогремела в оккупированном Севастополе.

По данным очевидцев, после атаки дронов масштабные возгорания возникли в районе морского порта и на местной нефтебазе, несмотря на заявления оккупационных властей о якобы сбитии всех воздушных целей.