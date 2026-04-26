40 лет Чернобылю Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

СБУ пробила "зонтик" российского ПВО в Крыму и поразила три боевых корабля (фото)

16:30 26.04.2026 Вс
2 мин
Что еще удалось поразить спецназовцам СБУ во время атаки?
aimg Сергей Козачук aimg Юлия Акимова
Фото: СБУ поразила ряд важных военных целей в Крыму (Getty Images)

Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию в оккупированном Крыму, поразив три военных корабля, истребитель и ключевые объекты противовоздушной обороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ и собственные источники.

Читайте также: СБУ поразила важную НПС "Горький" в России, вспыхнул масштабный пожар (фото)

Детали масштабной атаки

Ян отметили в СБУ, этой ночью бойцы спецподразделения "Альфа" провели успешную спецоперацию, применив беспилотники.

Главными целями стали военно-морская база в Севастополе и военный аэродром "Бельбек".

По данным СБУ, в результате ударов поражены:

  • большие десантные корабли "Ямал" и "Фильченков"
  • корабль-разведчик "Иван Хурс"
  • самолет МиГ-31 на аэродроме "Бельбек"
  • технико-эксплуатационную часть аэродрома

Также под удар попали учебный центр ЧФ РФ "Лукомка", штаб радиотехнической разведки сил ПВО и радиолокационная станция "Мис-М1".

РБК-Украина получило от собственных источников кадры, на которых зафиксированы результаты успешной работы украинских спецназовцев.

Фото: СБУ поразила ряд важных военных целей в Крыму (источники РБК-Украина)

Стратегическое значение операции

Как отметил и.о. Председателя СБУ Евгений Хмара, каждая такая операция имеет целью методическое уничтожение ключевых элементов военной инфраструктуры врага.

"Это не только прямые потери техники, но и разрушение способности врага контролировать пространство, прикрывать свои силы и планировать новые атаки. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока россия не прекратит агрессию", - подчеркнул глава спецслужбы.

Удары по тылу и объектам РФ

Напомним, что 23 апреля беспилотники СБУ осуществили результативную атаку на территорию РФ, поразив нефтеперекачивающую станцию "Горький" в Нижегородской области.

В результате взрывов на стратегическом объекте вспыхнул масштабный пожар, который охватил сразу три резервуара с нефтью.

Также 22 апреля Силы беспилотных систем разгромили базу спецподразделения ФСБ. Точным ударом был уничтожен пункт управления и место дислокации врага, в результате чего оккупанты потеряли 27 кадровых спецназовцев.

Кроме этого, ночью 26 апреля серия мощных взрывов прогремела в оккупированном Севастополе.

По данным очевидцев, после атаки дронов масштабные возгорания возникли в районе морского порта и на местной нефтебазе, несмотря на заявления оккупационных властей о якобы сбитии всех воздушных целей.

