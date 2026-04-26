СБУ пробила "парасольку" російського ППО у Криму та уразила три бойові кораблі (фото)

Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію в окупованому Криму, уразивши три військові кораблі, винищувач та ключові об'єкти протиповітряної оборони РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ та власні джерела.
Ян зазначили в СБУ, цієї ночі бійці спецпідрозділу "Альфа" провели успішну спецоперацію, застосувавши безпілотники.
Головними цілями стали військово-морська база у Севастополі та військовий аеродром "Бельбек".
За даними СБУ, внаслідок ударів уражено:
Також під удар потрапили навчальний центр ЧФ РФ "Лукомка", штаб радіотехнічної розвідки сил ППО та радіолокаційна станція "Мис-М1".
РБК-Україна отримало від власних джерел кадри, на яких зафіксовано результати успішної роботи українських спецпризначенців.
Як зазначив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара, кожна така операція має на меті методичне знищення ключових елементів військової інфраструктури ворога.
"Це не лише прямі втрати техніки, а й руйнування здатності ворога контролювати простір, прикривати свої сили та планувати нові атаки. Ця робота буде продовжуватися доти, доки росія не припинить агресію", - наголосив очільник спецслужби.
Нагадаємо, що 23 квітня безпілотники СБУ здійснили результативну атаку на територію РФ, уразивши нафтоперекачувальну станцію "Горький" у Нижньогородській області.
Внаслідок вибухів на стратегічному об'єкті спалахнула масштабна пожежа, яка охопила одразу три резервуари з нафтою.
Також 22 квітня Сили безпілотних систем розгромили базу спецпідрозділу ФСБ. Точним ударом було знищено пункт управління та місце дислокації ворога, внаслідок чого окупанти втратили 27 кадрових спецпризначенців.
Окрім цього, вночі 26 квітня серія потужних вибухів пролунала в окупованому Севастополі.
За даними очевидців, після атаки дронів масштабні займання виникли в районі морського порту та на місцевій нафтобазі, попри заяви окупаційної влади про нібито збиття всіх повітряних цілей.