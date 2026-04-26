В оккупированном Севастополе вспыхнули пожары после атаки дронов
Ночью 26 апреля Севастополь атаковали ударные беспилотники. После серии взрывов в разных районах города вспыхнули пожары. Оккупационный губернатор заявил о сбитии 45 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Атака на сверхнизкой высоте
Ударные БПЛА шли к целям на сверхнизкой высоте. В момент атаки в Украине воздушная тревога отсутствовала или отменялась.
После взрывов в Севастополе зафиксированы пожары сразу в нескольких районах города.
Детали об объектах поражения и масштабах повреждений уточняются.
Реакция оккупационных властей
Назначенный Россией губернатор Севастополя заявил об уничтожении 45 беспилотников.
По словам оккупационных властей, один человек погиб, трое получили ранения.
Однако пожары, зафиксированные после атаки, свидетельствуют о том, что часть дронов достигла целей.
Напомним, что Силы обороны Украины нанесли удары по вражеской радиолокационной станции в составе ЗРК С-400, логистических объектах и местах скопления живой силы российских оккупантов.
Кроме того, в последние дни были поражены радиолокационные станции противника на временно оккупированных территориях Крыма и в Белгородской области. Также на Луганщине уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1".
Ранее операторы Сил беспилотных систем совместно с СБУ нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату, в результате чего производство там остановилось.