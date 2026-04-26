В оккупированном Севастополе вспыхнули пожары после атаки дронов

Ночью 26 апреля Севастополь атаковали ударные беспилотники. После серии взрывов в разных районах города вспыхнули пожары. Оккупационный губернатор заявил о сбитии 45 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Однако пожары, зафиксированные после атаки, свидетельствуют о том, что часть дронов достигла целей.

По словам оккупационных властей, один человек погиб, трое получили ранения.

Детали об объектах поражения и масштабах повреждений уточняются.

После взрывов в Севастополе зафиксированы пожары сразу в нескольких районах города.

Ударные БПЛА шли к целям на сверхнизкой высоте. В момент атаки в Украине воздушная тревога отсутствовала или отменялась.

Напомним, что Силы обороны Украины нанесли удары по вражеской радиолокационной станции в составе ЗРК С-400, логистических объектах и местах скопления живой силы российских оккупантов.

Кроме того, в последние дни были поражены радиолокационные станции противника на временно оккупированных территориях Крыма и в Белгородской области. Также на Луганщине уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1".

Ранее операторы Сил беспилотных систем совместно с СБУ нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату, в результате чего производство там остановилось.