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Остались считанные дни: кому нужно оцифровать трудовую и что будет, если не успеть

08:30 06.06.2026 Сб
2 мин
Зачем оцифровывать трудовую книжку и какой дедлайн?
aimg Дмитрий Левицкий
Остались считанные дни: кому нужно оцифровать трудовую и что будет, если не успеть Фото: что нужно знать об оцифровке трудовой книжки (Виталий Носач, РБК-Украина)
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До 10 июня 2026 года части работающих украинцев нужно оцифровать свои бумажные трудовые книжки.

РБК-Украина напоминает, зачем это нужно сделать и засчитают ли стаж, если не оцифровать трудовую книжку до дедлайна.

Для кого оцифровка трудовой книжки обязательна?

Как отмечали в ПФУ, подать скан-копии трудовой книжки в первую очередь нужно тем, кто начал работать до 1 января 2004 года.

Кто должен заниматься оцифровкой?

Это может сделать и работник, и его работодатель. Подать скан-копии трудовой книжки можно через веб-портал ПФУ (portal.pfu.gov.ua).

Как проверить, оцифрована ли трудовая книжка?

Сделать это можно на веб-портале ПФУ. Просто зайдите в личный кабинет, а дальше:

  • Выберите в меню раздел "Электронная трудовая книжка".
  • Во вкладке "Скан-копии трудовой книжки" проверьте, загружены ли документы.
  • Во вкладке "Оцифрованная ЭТК" проверьте уже готовые результаты оцифровки.

Як оцифрувати трудову книжку і кому для стажу потрібні свідки: розʼяснення від ПФУ

Фото: самое главное об оцифровке трудовых книжек (Инфографика РБК-Украина)

Что делать, если трудовая книжка была потеряна из-за войны?

Заменить бумажную трудовую книжку для подтверждения стажа могут другие официальные бумаги: трудовые договоры, сведения о начислении зарплаты, справки с работы или выписки из приказов.

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Если же предприятие находилось в оккупации или зоне боевых действий и все архивы потеряны, для подтверждения стажа понадобятся показания минимум двух свидетелей.

Им нужно будет предоставить собственные документы, подтверждающие факт вашей совместной работы в этой организации в то же время.

Что будет, если не успели оцифровать трудовую книжку до 10 июня 2026 года?

Пенсионный фонд и в дальнейшем будет принимать скан-копии. Поэтому цифровать трудовую книжку или подать документы для подтверждения стажа можно будет и после этого дедлайна.

"Если бумажную трудовую книжку не оцифровали до 10 июня 2026 года, то страховой стаж не теряется", - успокаивают в ПФУ.

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