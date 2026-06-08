Досрочная пенсия в Украине: какие четыре категории граждан могут получить ее раньше
Не все украинцы должны ждать достижения общего пенсионного возраста для оформления пенсии. Законодательство предусматривает ряд категорий граждан, которые могут выйти на пенсию досрочно при особых условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Главное:
- УБД и родственники погибших: Участники боевых действий и члены семей погибших воинов могут выйти на пенсию досрочно: мужчины в 55 лет, женщины - в 50 лет.
- Многодетные родители: Матери, которые родили 5 и более детей и воспитали их до 6 лет, имеют право на пенсию в 50 лет.
- Из-за сокращения на работе: Оформить пенсию за 1,5 года до установленного возраста могут люди, которых уволили из-за ликвидации или реорганизации компании.
- По состоянию здоровья: Люди с инвалидностью по зрению I группы и лица с инвалидностью с детства I группы могут уйти на пенсию в 50 лет (мужчины) и в 40 лет (женщины).
Кто имеет право на досрочную пенсию
Перечень граждан, которые могут претендовать на досрочную пенсию по возрасту, определен статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Такое право, в частности, имеют участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, а также члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.
Мужчины из этих категорий могут оформить пенсию по достижении 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа. Для женщин пенсионный возраст составляет 50 лет, а необходимый страховой стаж - не менее 20 лет.
Какие льготы имеют многодетные родители
Досрочно выйти на пенсию могут также многодетные матери, которые родили пятерых и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Такое право имеют и матери детей с инвалидностью с детства или тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность.
Для назначения пенсии необходимо:
- достичь 50-летнего возраста;
- иметь не менее 15 лет страхового стажа;
- воспитать ребенка до шестилетнего возраста.
По выбору матери или в случае ее отсутствия досрочную пенсию может оформить отец, если именно он занимался воспитанием детей. В таком случае право на пенсию возникает по достижении 55 лет и при наличии не менее 20 лет страхового стажа.
Кого могут отправить на пенсию раньше из-за увольнения
Отдельные граждане могут оформить пенсию за полтора года до достижения пенсионного возраста. Речь идет о людях, которых уволили из-за:
- ликвидации предприятия;
- реорганизации или банкротства;
- перепрофилирования производства;
- сокращения численности или штата работников;
- несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья.
Для этого лицо должно зарегистрироваться в центре занятости в течение 30 дней после увольнения, а служба занятости не должна предложить подходящую работу в течение семи календарных дней.
Также необходимо иметь полный страховой стаж для назначения пенсии в минимальном размере - не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.
Кто может получить пенсию по состоянию здоровья
Закон предусматривает досрочный выход на пенсию для отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями.
В частности, право имеют больные гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональные карлики. Для мужчин пенсия назначается по достижении 45 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа, для женщин - после 40 лет и при наличии не менее 15 лет стажа.
Кроме того, досрочную пенсию могут получить лица с инвалидностью по зрению I группы (слепые), а также люди с инвалидностью с детства I группы.
В этом случае мужчины могут оформить пенсию после 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа, а женщины - после 40 лет и при наличии не менее 10 лет стажа.
В Пенсионном фонде напоминают, что каждая категория имеет собственные условия назначения досрочной пенсии. Поэтому перед подачей документов следует проверить соответствие требованиям относительно возраста, страхового стажа и подтверждения специального статуса или обстоятельств, дающих право на льготный выход на пенсию.
Напомним, с августа 2026 года в страховой стаж будут засчитывать периоды работы, за которые работодатель не уплатил ЕСВ, если зарплата была официально начислена и подана в отчетности. Это позволит украинцам не терять стаж и вовремя выходить на пенсию, однако на размер пенсионных выплат такие периоды не будут влиять.
РБК-Украина также рассказывало, что некоторые работники бюджетной сферы могут получить единовременную выплату в размере 10 пенсий при выходе на пенсию по возрасту. Такое право имеют работники образования, медицины, социальной сферы, отдельные спортсмены и артисты при условии наличия необходимого стажа, работы в государственных или коммунальных учреждениях и если они ранее не получали пенсию.