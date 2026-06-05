Жилищные субсидии: кто должен подать заявление для продолжения выплат

Большинству получателей жилищных субсидий на следующий период - с 01.05.2026 по 30.04.2027 - выплаты продлены автоматически. Однако существуют случаи, когда для назначения помощи нужно подать новое заявление и декларацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ПФУ в Telegram .

Главное: Большинству получателей жилищных субсидий на период с 01.05.2026 по 30.04.2027 выплаты продлили автоматически .

. Подать новое заявление необходимо, если количество фактически проживающих лиц меньше количества зарегистрированных или если семья снимает жилье.

или если семья снимает жилье. Также обратиться за назначением субсидии следует, если домохозяйство претендует на помощь на твердое топливо или сжиженный газ, или если изменился состав ВПЛ в составе домохозяйства.

или сжиженный газ, или если изменился состав ВПЛ в составе домохозяйства. Подать документы можно через сервисные центры ПФУ, ЦНАПы, по почте, онлайн или через уполномоченных представителей местного совета.

Кому необходимо обратиться за субсидией

Согласно информации Пенсионного фонда Украины, подать документы следует, если:

Количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных.

Члены домохозяйства платят жилищно-коммунальные услуги за проживание в арендованном жилом помещении.

Домохозяйство претендует на назначение в 2026 году жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

В составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (в случае изменения их места жительства).

Также подать новое заявление и декларацию нужно, если в домохозяйстве изменился состав лиц или перечень получаемых жилищно-коммунальных услуг.

Кому нужно подать заявление на продление субсидии (инфографика ПФУ)

Как подать документы

Для назначения субсидии можно воспользоваться одним из удобных способов: