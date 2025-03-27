Через три недели партнеры представят план мониторинга перемирия в Украине, - Макрон

По его словам, во время встречи "Коалиции желающих" было принято решение поручить министрам иностранных дел разработать предложения по мониторингу прекращения огня.

У них есть три недели, чтобы представить их.

Макрон также сообщил, что Великобритания и Франция направят в Украину военную делегацию для работы с киевскими вооруженными силами, чтобы помочь им спланировать будущее.

По его словам, это позволит коалиции продвигаться в дальнейшем.

Они изучат, "какой формат необходим с точки зрения количества солдат и какое оборудование и снаряжение нужно для ответа на будущую российскую агрессию и сдерживания любой российской агрессии".

"Это позволит нам перейти к этапу планирования, чтобы уточнить вклад каждой страны, входящей в нашу коалицию, чтобы дать Украине четкое представление о том, какой именно план действий мы хотим внедрить", - сказал Макрон.

"Коалиция желающих"

Во Франции сегодня проходит саммит "Коалиции желающих", которая обсуждает варианты отправки военного контингента в Украину. Инициатором коалиции является Великобритания, которая будет играть в ней ведущую роль.

В частности, известно, что известно, что Лондон готов отправить миротворческий военный контингент при поддержке авиации.

Подробно о саммите в Париже - в материале РБК-Украина.

Стоит напомнить, что в начале недели США провели отдельные технические переговоры с Украиной и Россией в Эр-Рияде. Они обсуждали перемирие между Украиной и РФ.