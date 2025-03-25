Тишина на море и в небе. О чем договорились США с Украиной и РФ и что не понравилось Зеленскому

По результатам переговоров в Саудовской Аравии были обнародованы два отдельных заявления: одно относительно договоренностей Украины и США, другое - между США и Россией.

"Мы договорились о тишине на море и свободном судоходстве. Мы благодарны американской стороне за этот результат и то, что отдельно обсудили вопросы инфраструктуры", - заявил Зеленский.

Одним из ключевых пунктов переговоров стала договоренность о запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Президент отметил, что Киев передал США перечень стратегических объектов инфраструктуры, которые нуждаются в особой защите.

"Американская сторона считает, что тишина в небе относительно энергетики касается и другой гражданской инфраструктуры. Уже хороший результат, если не будут наноситься удары по энергетике - это уже немало", - подчеркнул глава государства.

Также стороны согласовали механизмы контроля и мониторинга выполнения соглашений, допуская привлечение третьих стран, в частности Турции или европейских партнеров. Отдельно обсуждался вопрос возвращения украинских военнопленных, гражданских заложников и депортированных детей.

"В нашем заявлении пятый пункт - что Америка будет нам помогать с возвращением детей, военнопленных и гражданских", - подчеркнул Зеленский.

В то же время Украина отказалась включать в совместный документ вопрос помощи РФ в транспортировке агропродукции, считая это ослаблением санкций.

"Мы на это не пошли, потому что это ослабляет наши позиции", - пояснил президент.

В то же время Зеленский задался вопросом о том, как принятые решения будут имплементироваться и ожидает деталей по этому поводу от министра Рустема Умерова после его возвращения из Саудовской Аравии.

"Министр обороны спросил американскую сторону, когда это может вступить в действие, и они считают, что после того, как американская сторона официально выходит с заявлением - может быть начало имплементированных в этом документе решений. Однако веры россиянам нет, но я считаю, что мы будем конструктивными и если это так, то значит будем делать свою работу", - подчеркнул Зеленский.

Президент считает, что США не смогут сразу предоставить полный мониторинг соблюдения перемирия. По его мнению, техники Украины, Соединенных Штатов и европейских партнеров должно хватить для того, чтобы мониторить перемирие.

"Но все равно есть технические какие-то вещи. Все равно американцы на высоком техническом уровне, чтобы видеть много всего на море и в небе. Ведь когда летит ракета - мы это знаем, когда готовится баллистика - американские спутники, американцы это видят и знают", - подчеркнул он.

Переговорный процесс по завершению войны

В этом месяце США начали ряд переговоров с Украиной и Россией о перемирии. На переговорах Штаты предложили ввести 30-дневное прекращение огня между Украиной и Россией.

На такое предложение сразу согласилась Украина, но Кремль не давал прямого ответа. Более того, россияне высказали ряд дополнительных условий, среди которых прекращение мобилизации и остановка поставок западного оружия для ВСУ.

В минувшие выходные в Эр-Рияде состоялся очередной раунд переговоров США с делегациями Украины и России по завершению войны.