За три тижні партнери представлять план моніторингу перемир’я в Україні, - Макрон

За його словами, під час зустрічі "Коаліції охочих" було ухвалено рішення доручити міністрам закордонних справ розробити пропозиції щодо моніторингу припинення вогню.

У них є три тижні, щоб представити їх.

Макрон також повідомив, що Велика Британія і Франція направлять в Україну військову делегацію для роботи з київськими збройними силами, щоб допомогти їм спланувати майбутнє.

За його словами, це дасть змогу коаліції просуватись надалі.

Вони вивчать, "який формат необхідний з погляду кількості солдатів і яке обладнання та спорядження потрібне для відповіді на майбутню російську агресію і стримування будь-якої російської агресії".

"Це дасть нам змогу перейти до етапу планування, щоб уточнити внесок кожної країни, що входить до нашої коаліції, щоб дати Україні чітке уявлення про те, який саме план дій ми хочемо впровадити", - сказав Макрон.

"Коаліція охочих"

У Франції сьогодні проходить саміт "Коаліції охочих", яка обговорює варіанти відправки військового контингенту в Україну. Ініціатором коаліції є Велика Британія, яка гратиме в ній провідну роль.

Зокрема, відомо, що відомо, що Лондон готовий відправити миротворчий військовий контингент за підтримки авіації.

Детально про саміт у Парижі - в матеріалі РБК-Україна.

Варто нагадати, що на початку тижня США провели окремі технічні переговори з Україною та Росією в Ер-Ріяді. Вони обговорювали перемир'я між Україною та РФ.