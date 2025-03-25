ua en ru
Вт, 25 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Кремль назвал свои итоги встречи с США: перемирия на море без условий не будет

Москва, Вторник 25 марта 2025 19:26
UA EN RU
Кремль назвал свои итоги встречи с США: перемирия на море без условий не будет Иллюстративное фото: Россия отказалась от перемирия с Украиной на море без условий (скриншот)
Автор: Иван Носальский

Россия обнародовала итоговое заявление после встречи с американскими чиновниками в Саудовской Аравии. В нем, в частности, указаны условия для перемирия с Украиной на море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Перемирие на море

Как отметили в Кремле, в результате переговоров США и Россия договорились обеспечить в Черном море безопасность судоходства, в частности путем "организации надлежащих мер контроля путем досмотра судов".

Также США пообещали способствовать восстановлению российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений в другие страны, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.

В Кремле подчеркивают, что такие договоренности могут вступить в силу только после:

  • снятия санкций с "Россельхозбанка" и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями;
  • подключение таких организаций к SWIFT;
  • снятия санкций с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений;
  • снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом;
  • снятия ограничений на поставки в РФ сельскохозяйственной техники.

Энергетическое перемирие

Также российские и американские чиновники согласились разработать меры для реализации запрета на удары по энергетическим объектам Украины и России на 30 дней, "начиная с 18 марта".

Стороны приветствовали "добрые услуги" третьих стран, которые направлены на поддержку реализации частичного перемирия между Украиной и Россией.

США и РФ договорились продолжать работу для достижения прочного и продолжительного мира.

Итоговое заявление Белого дома

Стоит заметить, что Белый дом обнародовал свое итоговое заявление после переговоров между американскими и российскими чиновниками в Саудовской Аравии.

Оно несколько отличается от того, которое опубликовали россияне. В частности, в Белом доме ничего не упоминали о снятии санкций с России для перемирия в Черном море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Кремль Мирные переговоры Перемирие России и Украины Война в Украине
NEWS
В Эр-Рияде завершились переговоры США и Украины, - СМИ
В Эр-Рияде завершились переговоры США и Украины, - СМИ
DAILY
Репортаж с позиций Третьей штурмовой: как минометчики останавливают нашествие россиян
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Репортаж с позиций Третьей штурмовой: как минометчики останавливают нашествие россиян