Макрон ищет смелых. Введет ли Европа войска в Украину против воли РФ

Эммануэль Макрон собирает в Париже саммит стран, которые могут отправить свои войска в Украину. О том, обретет ли конкретику его давняя инициатива и как Европа может поддержать Украину уже сейчас - в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

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Сегодня, 27 марта, в Париже состоится саммит "Коалиции желающих" по поддержке Украины. На него пригласили представителей более 20 государств, включая страны Европейского Союза, а также Великобритании, Канады, Норвегии и Турции. Приедет и украинский президент Владимир Зеленский.

Иностранные войска в Украине – будет ли конкретика?

Цель встречи в Париже – закрепить статус Европы как влиятельного и, самое важное, самостоятельного игрока на международной арене. Она получила публичную "пощечину" в середине февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда американские участники во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом публично заявили, что европейских лидеров не будет за столом переговоров о завершении войны России против Украины. И дали понять, что безопасность Европы – это дело прежде всего самой Европы, поэтому безоглядно полагаться на США, как раньше, уже не получится.

Эти события по крайней мере часть лидеров ЕС привели в чувство. Поэтому оперативно, по меркам ЕС, принимаются решения об увеличении оборонных расходов. А на уровне отдельных государств, Франция и Великобритания пытаются сплотить "коалицию желающих" для потенциальной отправки войск в Украину. Собственно, это главная тема саммита в Париже, но не единственная.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что саммит "Коалиции желающих" имеет целью завершить подготовку "краткосрочной" военной помощи Украине, разработать "надежную модель" для украинской армии, которая бы сделала невозможным будущие вторжения России, а также определить гарантии безопасности, в частности через размещение иностранных войск на территории Украины.

Ключевая в этом плане – инициатива по контингенту. Она уже пережила несколько трансформаций. На ранних стадиях, по данным РБК-Украина, в кулуарах обсуждали даже идею миротворческой миссии непосредственно на линии соприкосновения, численностью от ста тысяч солдат.

Однако по общему мнению, такой вариант выглядел абсолютно фантастическим. Поэтому впоследствии перешли к более реалистичным концепциям – не миротворцев ООН, а многонациональных сил из тех стран, которые изъявят желание отправить войска в Украину. Их размещение возможно не на линии разграничения, а в тылу. И они могут выполнять скорее функцию поддержки для ВСУ, вероятно, инструкторов, технического персонала и тому подобное. По словам самого Макрона, контингент действительно будет размещаться не на передовой, а в "мирной зоне" и будет выполнять функцию "поддержки гарантий безопасности".

Детали такой миссии обсуждались в Париже во время нескольких совещаний начальников штабов. Однако, и здесь не все так однозначно. Ряд стран, участвовавших в обсуждении, до сих пор не определились.

"Наша задача – выйти с результатом понимания, кто у нас есть и кто готов имплементировать по гарантиям безопасности именно направление контингента, – рассказал Владимир Зеленский на брифинге 25 марта, – Мне кажется, это могут быть уже первые результаты, уже теоретически получить конкретику по тем или иным странам".

Накануне саммита Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы обсудить общую стратегию на сегодня. Однако есть ряд факторов, которые добавляют непредсказуемости.

Факторы неопределенности

Даже в Париже и Лондоне – двух главных драйверах отправки контингента в Украину есть свои предостережения и несколько разное видение миссии. Не говоря уже о других потенциальных участниках. Как сообщают источники Reuters в европейских дипломатических кругах, некоторые страны обеспокоены из-за расходов на предстоящую миссию, недостатка живой силы и техники, а также из-за перспективы оказаться в состоянии войны с Россией.

По данным The Telegraph, премьер-министр Великобритании Кир Стармер явно поторопился, когда говорил об отправке войск в Украину. Источник издания в Минобороны Великобритании рассказал, что переговоры находятся на "ранней стадии" и скорее имеют политический смысл. К тому же существуют вопросы относительно реального военного потенциала Великобритании.

Неопределенность существует также во Франции, которая перехватила неформальное лидерство в инициативе по контингенту.

С одной стороны, президент страны Эмманюэль Макрон занимает решительную позицию. "Наши солдаты, когда они задействованы и развернуты, должны реагировать на решения главнокомандующего, а если они находятся в конфликтной ситуации, реагировать на нее", – сказал Макрон 26 марта после встречи с Владимиром Зеленским.

С другой стороны, против отправки войск в Украину выступает оппозиция в парламенте, в частности, партия "Национальное объединение". Кроме того, идея контингента неоднозначно воспринимается во французском обществе, рассказала РБК-Украина научный сотрудник французского университета "Лион 3" имени Жана Мулена Оксана Митрофанова.

"Общественное мнение, конечно, в большинстве поддерживает Украину, но когда речь идет о гипотетической возможности отправки французских войск, то тогда речь идет и о возможности, во-первых – гибели французских солдат, во-вторых – о противостоянии с ядерной Российской Федерацией", – сказала Митрофанова.

По словам эксперта, французское правительство готовит несколько совершенно разных моделей поддержки Украины. А какая из них сработает – может зависеть от результатов переговоров, которые сейчас происходят по линии США-Россия-Украина.

Немецкие военные на учениях в Литве (фото: Getty Images)

В планах Франции отправка именно европейского контингента остается безусловно главным вариантом, однако звучат и другие, в частности той же миротворческой миссии ООН. Так, Эмманюэль Макрон поднял этот вопрос во время саммита Европейского совета с участием генсека ООН Антониу Гутерреша 19 марта.

Но в целом все зависит от результатов переговоров между Украиной, Россией и США. "Все, конечно, ожидают, какое будет перемирие, где и как. Для того, чтобы понять: а какие силы нужны, и где именно может быть необходимость разведения войск, или мониторинга, или еще каких-то действий", – сказала РБК-Украина директор программ по безопасности Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест.

По ее словам, пока не будет ответа на этот вопрос, потенциальные участники "коалиции желающих" не готовы давать свои обязательства.

Дополнительный фактор неопределенности – это позиция США. Для введения многонациональных сил поддержка Вашингтона крайне важна, хотя бы с точки зрения логистики.

Хотя президент Зеленский отметил, что между Европой и США существует "союз" по гарантиям безопасности, частью которых может стать отправка контингента, конкретики пока мало.

"Мы не знаем пока что роли США и какой она может быть, но варианты этой роли есть. Все хотели бы, чтобы это была backstop of America (опора от Америки или поддержка от Америки – ред.)", – сказал Зеленский 25 марта.

И еще одна неизвестная – продолжительность возможного перемирия перед подписанием окончательного мирного соглашения, ведь полноценную миссию невозможно развернуть за несколько недель. В конце концов, с этим связаны и задачи миссии, и ее формат.

В частности, европейский контингент из стран-членов НАТО в силу своей ограниченности мог бы выполнять лишь функцию поддержки, что довольно четко проговаривалось.

"Они (европейские военные, - ред.) могут или помочь нам с обеспечением безопасности на море, они могут помочь нам закрыть воздух хотя бы для каких-то регионов. Они могут стоять на западной границе для того, чтобы Украина могла высвободить определенные силы, которые можно будет перебросить на север или на восток", – отметила изданию Шелест.

Кроме того, если идея с введением контингента начнет приобретать большую конкретику, стоит ожидать и еще более ожесточенного сопротивления со стороны России, где уже неоднократно заявляли, что категорически не согласны с любыми "войсками НАТО" на украинской территории.

Почему снова обсуждают миротворческую миссию ООН

В этом контексте возвращение Макрона к идее миротворцев ООН может быть своеобразным "планом Б", на случай, если полноценного мира сразу не удастся достичь и будет действовать только перемирие. В таком случае к миссии можно привлечь не только европейские страны, но и Турцию, Индию и другие страны. Ко всему прочему, это позволит обеспечить ее достаточный масштаб.

"Они (третьи страны, - ред.) никогда не придут в европейскую или многонациональную миссию, но сто процентов готовы присоединиться к миссии ООН. По меньшей мере индийцы – мы этот вопрос получали на прошлой неделе в Индии (во время визита - ред.), просто на каждой встрече, на которой были", –подчеркнула Шелест.

Французские миротворцы в Ливане (фото: Getty Images)

Однако миротворческая миссия ООН требует одобрения Совета безопасности, где Россия имеет право вето и точно попытается протолкнуть выгодные для себя параметры. В то же время по словам Шелест, в таком случае есть шансы привлечь Китай. А как писало РБК-Украина, он играет свою игру, не всегда на стороне России.

"Одни источники говорят, что Китай готов уже даже прислать своих миротворцев –а они в десятке крупнейших контрибуторов. Но потом есть заявления китайцев, что нет-нет, мы пока не рассматриваем это. Я думаю, что правда где-то посередине", – сказала изданию Шелест.

Впрочем, если финальный вариант проекта миссии ООН стране-агрессору не понравится, она всегда сможет единолично заблокировать ее тем самым вето.

Поддержка Украины здесь и сейчас

Переговоры о перемирии между Россией и Украиной находятся лишь на ранних стадиях. Поэтому парижский саммит может превратиться в очередную "сверку часов", без особых прорывов.

В то же время на всех встречах такого рода для Украины приоритетом остается двусторонний диалог и получение военной помощи от отдельных стран. Конечно, есть долгосрочные программы помощи, например, в рамках коллективной программы Ukraine Compact или двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной.

После внезапного приостановления, а затем восстановления помощи США, помощь от Европы остается особенно актуальной. По-прежнему остро стоит вопрос ПВО. Президент Зеленский проводил переговоры по этому поводу с европейскими партнерами в начале марта и анонсировал хорошие новости.

Еще одно направление касается боевых самолетов. Во время уже упомянутого приостановления военной помощи США также было на некоторое время приостановлено поддержку средств радиолокационных помех для F-16. Кроме того, остается вопрос увеличения количества самолетов для Украины.

"Как можно помочь Франция, если брать действительно реальное измерение, это искать самолеты Mirage, которые используются в других странах, то есть увеличить их поставки и обучение украинских пилотов", – сказала РБК-Украина Митрофанова. И после переговоров с Макроном накануне саммита Зеленский объявил, что Украина действительно получит больше французских самолетов.

Вместе с тем, по ряду категорий вооружения возможны задержки из-за необходимости переоценить, нужно ли это оружие Украине. "Если вдруг будет принято решение не бить по российской территории или что-то еще, тогда встанет вопрос, отдавать ли нам ракеты Storm Shadow сейчас, например. Или лучше эти деньги потратить на что-то другое", – пояснила Анна Шелест.

В этом контексте перемирие для Киева несет дополнительные риски. Страны, которые оказывают Украине военную поддержку, не откажутся от нее, но будут пересматривать ее номенклатуру. А это в свою очередь, может привести к смещению сроков поставок. Все эти месседжи Украине важно сегодня проговорить с партнерами, чтобы избежать "проседаний" в наиболее важных сферах поддержки.

При написании материала использовались заявления украинских и европейских политиков, публикации The Telegraph, AFP, Bloomberg, Reuters, комментарии Анны Шелест и Оксаны Митрофановой.