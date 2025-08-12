ua en ru
Три школы за 13 лет: как работает итальянское образование и почему украинское - лучше

Вторник 12 августа 2025 17:17
Три школы за 13 лет: как работает итальянское образование и почему украинское - лучше Как устроена итальянская система образования (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Три разные школы за 13 лет, постоянная смена коллектива и почти отсутствие перерывов - именно так выглядит школьная жизнь в Италии.

Гид в Риме и Ватикане Олег Андрушкив в интервью РБК-Украина рассказал, почему считает украинскую систему образования более стабильной и дружественной к детям.

Как учатся дети в Италии

По словам Андрушкива, в Италии дети учатся пять лет в начальной школе, затем переходят в среднюю на три года, а дальше еще пять лет в лицее.

Каждый этап - это полная смена среды, учителей и одноклассников.

"Ребенок, который еще вчера имел своих друзей, оказывается в совершенно новой среде. Это серьезный стресс, особенно в подростковом возрасте", - отмечает гид.

Жесткое расписание и почти без перерывов

Учебный день в Италии, по словам Андрушкива, организован так, что урок длится 60 минут, а между занятиями - всего три-четыре минуты на смену преподавателя.

За день предусмотрено максимум два перерыва по 10 минут.

"Если пошел в туалет - не успел перекусить. Если съел бутерброд, терпи до конца занятий", - отмечает он.

Почему украинская школа имеет преимущество

В Украине ребенок обычно проходит все 11 классов в одном заведении, с одним и тем же коллективом. По мнению гида, это делает обучение более целостным и понятным.

"В Украине школа немного ближе к ребенку - мягче, понятнее, стабильнее. И это большое преимущество", - подытоживает Андрушкив.

