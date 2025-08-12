ua en ru
Секреты Рима. Где едят местные, тайные локации и ошибки туристов из Украины - интервью с гидом

Вторник 12 августа 2025 08:00
Секреты Рима. Где едят местные, тайные локации и ошибки туристов из Украины - интервью с гидом Лицензированный гид по Риму и Ватикану Олег Андрушкив (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Как увидеть Рим так, чтобы он остался с вами навсегда? Чем итальянский ритм жизни отличается от украинского? Какие места впечатляют сильнее известных достопримечательностей? Об этом и больше в разговоре с журналисткой РБК-Украина Юлией Гаюк рассказал лицензированный гид по Риму и Ватикану Олег Андрушкив.

Главное:

  • Что больше всего удивляет украинцев в первые дни в Италии
  • Мифы об итальянцах и их кухне, которые раздражают самих итальянцев
  • Самые интересные и наименее известные места в Риме и окрестностях
  • Чем отличается итальянская ментальность от украинской
  • Как итальянцы проводят лето и что стоит знать о местных пляжах
  • Почему Рим - это не только история и архитектура, но и эмоциональный опыт

Олег Андрушкив - лицензированный гид в Риме и Ватикане. Он родом из Украины, но в Италию приехал в 1999 году за своей любовью. И хотя отношения не сложились, нашлось другое призвание. В 2000-м году на волонтерских началах проводил паломникам экскурсии по Риму. Именно тогда и понял, что быть гидом - это призвание жизни.

В интервью РБК-Украина Олег Андрушкив поделился историями и наблюдениями, которые редко попадают в путеводители: от секретов местной кухни и "неинстаграмных" локаций до моментов, когда Рим говорит не только на языке камня, но и на языке человеческих чувств.

– Прежде чем отправиться с тобой на прогулку по Риму, расскажи немного о себе: откуда ты, как попал в Италию и почему выбрал именно эту профессию?

– Я не жил в Риме времен Юлия Цезаря, но знаю, как показать Рим так, чтобы каждый почувствовал: это не просто история - это что-то личное, близкое и живое.

Рассказать так, чтобы коснуться сердца - с уважением, эмоцией и знанием, помочь людям почувствовать связь с историей. Рим говорит. Я лишь пытаюсь помочь услышать его правильно.

– Что больше всего удивляет украинцев во время первой поездки в Италию?

– В первые дни в Италии украинцев часто шокирует не что-то одно, а целый букет впечатлений, ведь страна совсем другая по ритму, быту и даже мелким привычкам людей. Вот несколько моментов, которые вызывают наибольшее удивление:

Громкость итальянцев и романтика человеческого общения. Украинцев часто поражает, как эмоционально итальянцы общаются между собой. Со стороны это иногда выглядит так, будто они ссорятся - голос повышенный, руки летают в воздухе, лицо постоянно меняет выражения. На самом же деле, в большинстве случаев это обычная дружеская беседа.

Также поражает как итальянцы пьют кофе. Кофе в Италии - это не "большая кружка на ходу", а маленькая порция эспрессо, которую пьют стоя за барной стойкой за считанные минуты. И не дай Бог заказать капучино после обеда - на тебя посмотрят, как на туриста, который "не в теме".

Также удивляет отношение итальянцев к работе и отдыху. Украинцы, привыкшие "впахивать", удивляются, как итальянцы ценят свое свободное время. Рабочий день заканчивается - и все, о работе никто и не думает. Выходные - это святое, для семьи, друзей, или просто для dolce far niente - "сладкого ничегонеделания".

А теперь представьте себе: вы выходите из дома утром, а на углу - маленькое кафе, запах свежей выпечки, улыбающийся бариста, который помнит, какой именно кофе вы пьете. Рядом пожилые итальянки оживленно обсуждают новости. И вот в этот момент вы понимаете - вы в другом мире.

– Какой самый большой стереотип об Италии вы слышали от украинцев?

– Что итальянцы пьют вино утром и вечером, как воду! И действительно - вино здесь пьют часто, и на обед, и на ужин. Но в очень умеренном количестве: пол бокала, один максимум. Пьют не для того, чтобы опьянеть, а чтобы подчеркнуть вкус еды, создать настроение, насладиться моментом. Это культурный жест, а не привычка к излишествам.

За все эти годы пьяного итальянца я видел, может, раз в год - и то случайно. Поэтому нет, итальянцы не злоупотребляют. Они умеют пить в меру и со вкусом.

– Рим - это музей под открытым небом. Какое место тебе больше всего нравится показывать во время экскурсий и почему именно оно?

– Действительно, каждый его уголок рассказывает свою историю... Но если меня просят назвать одно место, которое больше всего люблю показывать во время своих экскурсий - это, без сомнения, "Давид" Бернини в Галерее Боргезе.

Секреты Рима. Где едят местные, тайные локации и ошибки туристов из Украины - интервью с гидом

"Давид" Бернини в Галерее Боргезе (фото: Getty Images)

Все слышали о "Давиде" Микеланджело во Флоренции, и это действительно шедевр. Но мало кто знает, что в Риме тоже есть свой "Давид"!

"Давид" Бернини - совсем другой. Он не застыл в спокойной позе. Он в движении. Напряженные мышцы, сосредоточенный взгляд и момент, когда он вот-вот бросит камень в Голиафа. Его сила не в мышцах, а в интеллекте.

Кажется, будто время остановилось именно в этот момент. Скульптура будто движется вокруг тебя, смотрит прямо в глаза - и ты вдруг понимаешь, что настоящий Голиаф видимо находится где-то рядом! Настолько в совершенстве сумел великий Бернини передать в мраморе настоящий дух, довольно долгой в написании истории из Священного Писания.

Когда я привожу свои группы в Галерею Боргезе, часто замечаю, как люди просто замирают. Стоят молча несколько минут - будто забыли, где они. И именно в эти моменты я каждый раз вспоминаю, насколько это прекрасная профессия, и насколько Рим способен поражать снова и снова, даже тех, кто уже видел многое.

– Многие, услышав об итальянской кухне, сразу думают о пицце и пасте. Но ты живешь в Риме и хорошо его знаешь. Какие настоящие вкусы ты посоветовал бы тем, кто хочет почувствовать настоящую душу римской кухни?

– Да, это правда: когда люди думают об Италии, сразу вспоминают пиццу и спагетти. Но Рим - это гораздо больше. Это еще и душа, простота, крестьянский вкус - искренний, без прикрас.

Одно из того, что я больше всего люблю в своей работе гида по Риму - это открывать туристам настоящие, глубоко римские вкусы, которые не найдешь в туристических меню, а только в маленьких тратториях местных кварталов.

Слышали когда-нибудь о корателле? Это старинное, скромное блюдо из внутренностей ягненка, часто с артишоками. И вот интересно: в еврейском квартале в Риме до сих пор есть места, где ее готовят именно так - с артишоками, по древним рецептам.

Это настоящий взрыв вкуса, но также вызов для тех, кто привык к "мягкой кухне". Блюдо "брутальное", да. Но оно настоящее. Это Рим, который не боится показать себя без маски.

А еще есть сыр пекорино романо - тот самый, настоящий, сделанный из овечьего молока, выдержанный, зернистый, соленый. Его лучше всего есть с бокалом красного вина из Кастелли Романи. Это сильные, честные вкусы. Еда пастухов, людей, которые работали на земле. И, возможно, именно поэтому в этой простоте есть что-то благородное.

Когда я веду свои гастрономические туры в Риме и окрестностях - да, я провожу и такие - мне нравится говорить: "Добро пожаловать в ту Италию, которую вы не увидите в Instagram, но точно заберете с собой в сердце... и в желудке".

– Какой миф об итальянской кухне больше всего раздражает самих итальянцев?

– Что они якобы едят макароны трижды в день и даже утром! Да, паста действительно является основой итальянской кухни, но она вовсе не скучная и не однообразная. Итальянцы очень ценят качество и разнообразие: сотни видов соусов, форм пасты, региональных рецептов. А еще равиоли, лазанья, ньокки, ризотто... Каждый день - новый вкус.

И что важно: паста в Италии - это не просто углеводы. В основном это полноценное блюдо с овощами, белками, оливковым маслом. Сбалансировано и продумано.

Недаром, согласно ВОЗ и ЮНЕСКО, средиземноморская диета, частью которой является и итальянская кухня, признана одной из самых здоровых в мире. В ней правильное соотношение углеводов, белков и полезных жиров. Так что нет, итальянцы не едят только пасту. Они едят разумно, полезно, вкусно и со вкусом к жизни.

– Как итальянцы относятся к интерпретациям их блюд в мире? Например, пицца с ананасами и тому подобное. В каких заведениях итальянцы сами никогда не едят и вы не советуете туристам?

– Для итальянца еда - это не просто еда. Это часть национальной идентичности, культуры, семейной памяти. Традиционные рецепты здесь берегут, как реликвии, и к любым "смелым" изменениям относятся с большой осторожностью.

Итальянские продукты имеют высокую репутацию и большую добавленную стоимость, поэтому их часто пытаются подделать. В Европе это еще как-то контролируется, а вот за пределами ЕС - сплошной "Дикий Запад". И именно поэтому возникают все эти "пармезаны", "итальянские колбасы" и "моцарелла", которую в Италии никто бы не признал. Итальянца, когда слышит слово "пармезан", словно током бьет.

А пицца с ананасом - это уже национальный анекдот. Да, в туристических зонах ее можно найти, но исключительно "per turisti". Настоящий итальянец разве что в шутку закажет такую.

Потому что настоящая итальянская кухня - очень простая, но чрезвычайно требовательная. В ней все держится на качестве ингредиентов: вкусная моцарелла должна быть из буйволиного молока, сделанная в Кампании; оливковое масло - только extra vergine; помидоры - вызревшие под солнцем.

Это та Италия, которую итальянцы хотят видеть на своей тарелке. И желательно по всему миру также.

– Если оставаться в теме еды, то каких правил, по твоему мнению, обязательно следует придерживаться за итальянским столом?

– У итальянцев настоящий этикет за столом! Некоторые "правила" вроде бы и не написаны, но лучше их не нарушать: никогда не посыпать сыром блюда с рыбой, не резать спагетти ножом, и внимание - никакого капучино во время обеда или ужина!

Но больше всего я понял одно: за столом не нужно спешить. Здесь едят неторопливо, общаются, делятся впечатлениями и эмоциями

Еда в Италии - это ритуал, а не просто еда. И если почувствуешь этот ритм за столом, то сразу становишься чуть больше итальянцем.

Секреты Рима. Где едят местные, тайные локации и ошибки туристов из Украины - интервью с гидом

Итальянская кухня довольно проста и не требует сложных сочетаний ингредиентов (фото: instagram.com/gidvrymi)

– Чем итальянская ментальность отличается от украинской?

– Темп принятия решений. Украинцы обычно более прямые, если есть идея, значит надо действовать. Если что-то нужно сделать - делаем. Все просто.

Итальянцы же гораздо более рассудительны. У них в характере есть что-то философское, аналитическое, даже немного полемическое. Один пример из жизни: на собрании жильцов дома обсуждение, стоит ли заменить ручку на двери, может длиться годами. И за это время ручка так и остается старой, но все о ней говорят.

Это имеет и историческую подоплеку: современная Италия как страна регионов и демократического самоуправления сформировалась после Второй мировой войны. Итальянцы привыкли к компромиссам, разным мнениям и тонким нюансам.

В Украине - больше действия. В Италии - больше разговоров. А я где-то между этими двумя мирами - пытаюсь понять одних, принять других... и именно в этом, кажется, и рождается что-то особенное.

– ​​​​​​​Какие украинские привычки выглядят странно в итальянском контексте?

– Одна из украинских привычек, которая часто удивляет итальянцев - это наша суеверность. Для нас есть вещи, которые просто нельзя делать, и точка. Это знают все в семье, от мала до велика. Например: ничего не передают через порог, пустые бутылки не оставляют на столе, не свистят в помещении, и еще десятки таких "запретов", которые воспринимаются абсолютно серьезно.

Да, в Италии тоже есть суеверия, но они больше присущи старшему поколению. А у нас - это часть ежедневного быта, и порой даже молодежь придерживается этих правил, пусть и с улыбкой.

Итальянцы, когда слышат об этом, сначала удивляются, а потом начинают с интересом расспрашивать. Потому что за каждым "нельзя" скрывается глубокая культурная логика, и в этих деталях открывается настоящая душа украинского народа.

– Что, на твой взгляд, лучше работает или устроено в Украине, чем в Италии?

– Для меня одно из самых заметных отличий - это школьная система.

В Украине обучение в школе более целостное и стабильное: ребенок идет в первый класс и проходит один непрерывный путь до 11 класса, часто в одном заведении, с одним и тем же коллективом.

В Италии все иначе. Сначала 5 лет начальной школы. Затем полная смена среды - еще 3 года средней школы, где часто меняется не только учительский состав, но и полностью класс. То есть ребенок, который еще вчера имел своих друзей, оказывается в совершенно новой среде.

А дальше еще одна смена: 5 лет лицея, снова новая школа, новые лица, новые вызовы. Три школы за 13 лет - это серьезный стресс, особенно в подростковом возрасте, когда дети наиболее уязвимы.

Учебный день тоже организован иначе. В Италии уроки длятся по 60 минут, а перерывов почти нет. Между уроками буквально 3-4 минуты, чтобы один учитель вышел, другой вошел. И за весь день максимум два перерыва по 10 минут. Если пошел в туалет - не успел перекусить. Если съел бутерброд, терпи до конца занятий.

Делая вывод, на мой взгляд, в Украине школа немного ближе к ребенку - мягче, понятнее, стабильнее. И это большое преимущество.

Секреты Рима. Где едят местные, тайные локации и ошибки туристов из Украины - интервью с гидом

По мнению Олега Андрушкива, украинская система образования устроена лучше, чем итальянская (фото: instagram.com/gidvrymi)

– Какие самые неожиданные вопросы задавали тебе украинские туристы?

– Один из них - касается Колизея.

"Почему его не отстроят полностью, как он был когда-то?" - спрашивают меня.

И это искренний вопрос, который рождается из удивления и уважения к Колизею. Но ответ довольно простой и одновременно глубокий: сегодня никто не планирует "достраивать" Колизей. Зато главная задача - консервация, реставрация, сохранение того, что еще осталось.

Потому что уже сам факт, что эти стены стоят почти 2 000 лет, - это настоящее чудо. И если добавить к ним что-то новое, ни один современный архитектор не возьмет на себя ответственность, что вся конструкция это выдержит.

Колизей поражает именно таким, как он есть: несовершенным, но настоящим. Каждая трещина там - часть большой истории.

Если хотите узнать больше и увидеть его собственными глазами, с радостью приглашаю вас на мои авторские экскурсии. Больше об экскурсиях можно узнать по ссылке.

– Какое место в Италии, по твоему мнению, обязательно стоит посетить, хотя о нем почти не пишут в туристических гидах?

– Сегодня мы живем в эпоху интернета, когда кажется, что все уже давно открыто и описано. Но все же есть места, которые остаются несправедливо недооцененными.

Одно из таких - это Кастельгандольфо. Небольшой городок недалеко от Рима, который расположен на берегу живописного озера Альбано, а это, кстати, древний вулканический кратер. Именно здесь расположена летняя резиденция Папы Римского. И согласитесь, если Папа выбирает место для отдыха, оно точно должно быть особенным.

Несмотря на то, что среди туристов Кастельгандольфо не слишком популярно, итальянцы хорошо знают, куда ехать в выходные. Здесь они наслаждаются природой, домашней кухней, спокойствием. Это место сочетания искусства, духовности и красоты.

Здесь есть замечательная церковь, спроектированная Джан Лоренцо Бернини, с полотном Пьетро да Кортона, а также папские сады, свежий воздух, и традиционная еда, которая возвращает к настоящим вкусам Италии.

Этот городок не кричит о себе, но он говорит к душе. И когда я привожу туда гостей во время экскурсий, почти всегда слышу: "Олег, спасибо. Мы очарованы красотой этих мест".

– ​​​​​​​Какая известная туристическая локация больше всего разочаровывает тебя и туристов?

– Как бы странно это ни звучало, в последнее время многих туристов разочаровывает фонтан Треви. Да, именно он один из самых красивых фонтанов в мире, с целой легендой о бросании монет.

Кстати, я всегда с удовольствием рассказываю своим туристам, сколько монет и как именно нужно бросить в фонтан, чтобы; вернуться в Рим, чтобы найти любовь, чтобы жениться... Это уже почти отдельная наука!

Но проблема не в самом фонтане, который остается настоящим шедевром, а в том, как сейчас, организован доступ к нему. Недавно ввели новые правила, теперь нельзя просто подойти к линии воды. Часть пространства перед фонтаном превратилась в очередь, и чтобы приблизиться, нужно иногда ждать даже 10-15 минут.

Это очень меняет ощущение. Раньше люди подходили спонтанно, бросали монетку, фотографировались и шли дальше. Теперь же момент, который должен быть волшебным, становится техническим, контролируемым, холодным.

Очень надеюсь, что ограничение свободного доступа к фонтану это лишь временный эксперимент. Но, честно говоря, немного боюсь, что это может быть первый шаг к тому, чтобы сделать вход в фонтан платным. У городских властей может возникнуть соблазн залатать дыры в бюджете за счет внедрения различных оплат.

А я верю, что Рим - это город, который должен оставаться открытым, свободным и щедрым. Таким, каким он был всегда.

– Какие еще локации ты принципиально не советовал бы посещать и почему?

– Если честно, нет такого места в Италии, которое я бы категорически не советовал. Каждый уголок здесь имеет свое очарование - все зависит от настроения, компании и ожиданий.

Но позвольте мне дать один практический совет из опыта. Это касается не столько "куда ехать", сколько "в какой обуви туда идти". Особенно для девушек, пожалуйста, забудьте о высоких каблуках!

В исторических городах Италии очень много брусчатки, узеньких улочек, крутых лестниц. Каблуки постоянно застревают между камнями, ломаются, царапаются... Я не раз видел, как туристки шли босиком, держа туфли в руках и ища первый попавшийся магазин, где можно купить быстросохнущий клей.

Поэтому мораль проста, в Италии вас скорее может разочаровать не место, а неудачно подобранная обувь.

Секреты Рима. Где едят местные, тайные локации и ошибки туристов из Украины - интервью с гидом

В Италии нет локаций, которые "не стоит посещать". Роль играет обувь, которую вы для этого выбрали (фото: instagram.com/gidvrymi)

– Почему итальянцев часто разделяют на северных и южных?

– Италия - страна по сравнению с Украиной намного меньше по площади, но Италия простирается на 1 500 км с севера на юг, и на этой территории проживает более 60 миллионов человек. Поэтому внутри нее большое разнообразие во всем.

Но главное - исторический контекст. Италия как единое государство существует совсем недавно: объединили ее только в 1861 году. До того времени это были разные королевства и республики: Неаполь, Сицилия, Сардиния, Венеция... Каждое со своей армией, законами, культурой.

Это прошлое оставило глубокий след. Даже сегодня в каждом регионе - своя кухня, свои обычаи, свой диалект. А некоторые диалекты - это почти отдельные языки, например, неаполитанский или венецианский. И даже генетически, жители севера и юга несколько отличаются.

Все это создает разницу в мышлении, в стиле жизни. Бывает, что возникают стереотипы, небольшие противоречия - на юге шутят о севере, на севере - о юге. Ни массово, ни агрессивно, но оно есть.

Но знаете, для меня именно эта мозаика характеров и культур - настоящая сила Италии. Это страна, имеющая много лиц, но одно сердце.

И именно поэтому она такая живая, настоящая и незабываемая.

– Как изменилось отношение к украинцам среди итальянцев за последние годы?

– Массовая иммиграция из Украины в Италию началась в конце 90-х - начале 2000-х годов. И уже с самого начала украинцы зарекомендовали себя как трудолюбивые, честные, ответственные люди. Это сформировало положительное отношение, которое держится до сих пор.

После полномасштабного вторжения в 2022 году, в Италии прошла волна искренней солидарности. Помогали все - церкви, семьи, школы, волонтеры. Помогали, как могли; собирали гуманитарную помощь, принимали украинцев в своих домах, поддерживали эмоционально.

Итальянцы не остались в стороне. Они молились, писали письма поддержки, говорили простые, теплые слова. И это чувствовалось не только на человеческом уровне, но и в отношении власти, общества в целом.

В Италии украинцы чувствуют себя услышанными. И это большая ценность.

– Когда тебе хочется убежать от городской суеты, куда ты обычно отправляешься, чтобы побыть на природе и перезагрузиться? Можешь поделиться каким-то "тайным" местом?

– Когда я чувствую, что Рим со всей своей красотой, но и со своим шумом начинает немного давить на меня, я сажусь в машину и еду в сторону Кастелли Романи.
Меньше чем через час - и ты уже в совершенно другом мире: виноградники, озера, оливковые деревья, свежий воздух. Именно там я снова обретаю более медленный, можно сказать более человечный ритм жизни.

Озеро Неми - один из моих любимых приютов. Небольшое, будто драгоценный камень в кратере потухшего вулкана, окруженное зеленью. Я часто бываю там рано утром, когда вода тихая, как зеркало, и слышно только пение птиц. Садишься с чашкой кофе и просто забываешь обо всем.

А еще есть Тиволи, с его Виллой д'Эсте: там природа и искусство переплетаются в одно целое. Фонтаны звучат, будто жидкая музыка, между зеленой листвой деревьев и древним мрамором.

Эти места дают мне новое дыхание. И каждый раз, когда я открываю их для себя снова, мне хочется поделиться этим и с туристами, в своих выездных экскурсиях подальше от привычных маршрутов.

Потому что Италия - это не только города искусства. Это еще и природа, тишина, и тот золотой свет, который кажется сошел прямо с полотна картины эпохи Возрождения.

Секреты Рима. Где едят местные, тайные локации и ошибки туристов из Украины - интервью с гидом

Вокруг Рима много мест, куда можно убежать от городского шума и хлопот (фото: instagram.com/gidvrymi)

– Итальянский стиль в моде известен во всем мире. Повлиял ли он на тебя? Как бы ты описал свой стиль одежды сейчас по сравнению с тем, каким он был, когда ты еще жил в Украине?

– Да, безусловно, итальянский стиль повлиял на меня и еще как! Но не в том смысле, чтобы гоняться за модой. Здесь я понял, что стиль - это не показуха, а гармония, естественная элегантность.

В Украине я подходил к одежде практично: иногда спортивный костюм и на работу, и в магазин, и даже в гости. Это было удобно, нормально, как у многих. Но в Италии я открыл другой способ выражать себя: через детали, аккуратность. Я выбираю простую, но опрятную одежду - такую, в которой мне комфортно и которая при этом говорит обо мне.

Мне не нужно выглядеть идеально - мне важно быть собой. Стиль, который заметен не крикливостью, а сдержанностью.

И это работает в любом возрасте. Молодые итальянцы умеют сочетать традицию с креативностью, а пожилые люди вообще могут в 80 лет идти по улице так элегантно и естественно, что с них берешь пример.

Как человек, а также как гид, который ежедневно наблюдает за людьми со всего мира, я могу сказать уверенно: итальянский стиль известен во всем мире, потому что он искренний.

Это ежедневное искусство, которое вырастает из культуры, из эстетического чувства, которое итальянцы впитывают с детства - в цветах своих городов, в формах архитектуры, в моде, которой не нужны логотипы. Она естественная, непринужденная. Это стиль, который позволяет тебе чувствовать себя особенным, не доказывая ничего никому.

Италия научила меня, что выбор одежды - это не тщеславие, а уважение. К себе и к другим.

И, возможно, именно в этом и есть суть итальянского стиля: не прятать себя, а показывать, кто ты есть, просто и достойно.

– Что тебя до сих пор трогает, даже после всех этих лет, когда ты впервые показываешь кому-то Рим?

– Рим - это город, который невозможно исчерпать: это бесконечная сцена красоты, истории и эмоций. И то, что даже сегодня, после стольких лет, снова и снова трогает меня, это удивление в глазах людей, которые видят его впервые.

Не имеет значения, откуда они приехали, сколько им лет или чего они ожидают: когда они впервые видят Колизей, заходят в Собор Святого Петра или случайно ступают на камень, по которому ходили еще в античные времена, внутри что-то пробуждается. И каждый раз мне кажется, что я сам переживаю это впервые.

Однажды я проводил частную экскурсию для отца с его восьмилетним сыном. Мальчик был живым, любознательным, но казалось, что искусство его не очень интересует. Но когда мы дошли до Фонтана Треви, я рассказал историю о водопроводе Аква Верджине, о желаниях, которые осуществляются, если бросить в воду определенное количество монет...

И тут он, не говоря ни слова, достал монетку, закрыл глаза и бросил ее в фонтан.
А потом спросил меня: "А если я загадаю желание не для себя, а для кого-то другого, оно тоже сбудется?" Отец посмотрел на меня молча. Слова были лишними. В тот момент Рим перестал быть просто историей или архитектурой - он стал живым ощущением, глубокой человеческой связью.

Это те моменты, которых не найдешь в туристических путеводителях, но именно они делают мою работу гида в Риме чем-то гораздо большим.

Меня трогает, когда люди останавливаются, дают себе время почувствовать то, что видят, и забирают это с собой в сердце. Меня трогает, когда за несколько часов между нами возникает настоящая связь.

И, пожалуй, именно в этом и заключается магия: быть посредником между городом и человеческой душой, сделать так, чтобы красота осталась не просто на фото, а стала памятью, чувством, частью человека.

Для меня каждая экскурсия, даже если начинается с того же самого места, становится уникальной благодаря тем, кто рядом со мной. И эта уникальность никогда не перестает меня трогать.

– ​​​​​​​Путешествие в Рим - это не только художественный или культурный опыт, но и духовный. Что для тебя означает духовная сторона этого города? Есть ли место, которое особенно тебя трогает?

– Рим - это город, который обращается ко всем твоим чувствам, но прежде всего к душе.

Каждый камень, каждая тишина внутри церкви, каждый луч солнца, проходящий между колоннами, рассказывает нечто большее, чем просто историю: они соединяют тебя с тем, что на самом деле важно.

И как тут не вспомнить о Ватикане. Это настоящая духовная святыня, но одновременно лабиринт тайн. Когда идешь в Сикстинской капелле под фресками Микеланджело, прямо над тобой - буквально над головой - век веры, силы, тишины и красоты. В воздухе будто зависает что-то невидимое, но ощутимое.

Люди приезжают сюда, чтобы увидеть "Оплакивание Христа" или купол Собора Святого Петра, но очень часто находят что-то совсем другое - личную, глубокую мысль, которую сами от себя не ожидали.

Я часто бываю там сам, в свободное от работы время. И каждый раз выхожу другим. Потому что среди всего этого величия возвращаешься к самому простому и настоящему: к семье, к тем кого любишь, к осознанию, как быстро проходит время.

Помню один момент на площади Святого Петра: пожилая женщина села у фонтана и начала тихо плакать. Ее никто не трогал, никто ничего не сказал. Но это место, тот послеобеденный свет, что-то пробудили в ней.

И я тогда подумал: Рим не всегда утешает, но он позволяет прочувствовать все до глубины, а потом дает пространство, чтобы снова подняться.

Я верю, что это самая сильная сторона моей работы гидом в Риме: не просто рассказывать о городе, а помогать людям его услышать. А когда Рим начинает с тобой говорить, его голос - старый, глубокий и если ты готов слушать, он меняет тебя навсегда.

– ​​​​​​​Солнце и море - это часть итальянской души. Как это проживать лето в Италии? И что тебя больше всего поразило в том, как итальянцы проводят время на пляже?

– Лето в Италии - это не просто время года, это настоящий ритуал. Море здесь - это не просто место для отдыха: это социальная сцена, культурная привычка, часть национальной идентичности.

Меня всегда удивляла эта глубокая и почти "организованная" любовь итальянцев к пляжу. Никто не приходит туда случайно или наспех: зонтик, шезлонг, холодильная сумка, книги, кроссворды, карты - все имеет свое место. Некоторые бронируют тот же пляжный "пункт" ежегодно, будто имеет свой второй дом на берегу моря.

И, конечно, культ загара. Загорать в Италии - это почти искусство! Некоторые передвигают шезлонг за солнцем, другие намазываются кремом только после того, как "немного подрумянятся", а есть и такие, которые переворачиваются с боку на бок каждые 20 минут с точностью швейцарских часов.

Но за этими забавными сценами скрыто нечто очень поэтическое. Семьи, которые собираются, дедушки, играющие с внуками под зонтиком, бесконечные разговоры с ногами в песке, простой бутерброд с прошутто, съеденный с видом на волны...

Солнце здесь - это не просто тепло: это энергия, объединяющая, снимающая напряжение, делающая людей легче. И для меня, как для человека из страны, где лето короче и более сдержанное, наблюдать, как итальянцы празднуют его каждым днем - это был урок. Урок того, как остановиться, насладиться мгновением, дышать полными легкими.

И понять, что иногда счастье - это просто почувствовать соль на коже и улыбку на лице.

Секреты Рима. Где едят местные, тайные локации и ошибки туристов из Украины - интервью с гидом

Итальянцы очень ценят собственное время и отдых, поэтому во время выходных или отпусков - никаких мыслей о работе! (фото: instagram.com/gidvrymi)

– Сегодня люди путешествуют по-разному: кто-то ищет тишину и личный подход, другие - компанию и совместные впечатления. А как ты наблюдаешь это в своей работе: в последнее время больше выбирают индивидуальные или групповые экскурсии?

– Да, безусловно, есть разные предпочтения. В последнее время заметил, что все большее количество гостей выбирает комбинированный подход. Заказывают некоторые индивидуальные экскурсии, например "Инстаграм прогулку по Риму на кабриолете", а другие экскурсии заказывают в группе, например в Колизей и Ватикан.

Рим можно пережить в одиночку, но в группе он приобретает совсем другое звучание - это уже не просто путешествие, а совместная симфония, настоящий театр. За все эти годы я понял: когда люди открывают для себя Рим вместе, рождается что-то особенное.

Эмоции становятся глубже, взгляды пересекаются, между людьми возникает тепло, которое не исчезает после экскурсии.

Вспоминаю момент, который запомнился навсегда. Мы были в Пантеоне с группой туристов из Украины. Я рассказывал о куполе - самом большом в мире, сделанном из неармированного бетона, настоящее инженерное чудо. И вдруг начался дождь.

Вода спокойно падала через окулюс - отверстие в центре купола, которое уже почти две тысячи лет остается открытым. Группа замерла в тишине, все смотрели, как капли падали во внутренний круг на полу. И тут одна женщина тихо сказала: "Здесь не надо слов. Это просто Рим дышит".

И я подумал: именно в таких моментах и есть суть экскурсии - не только в исторических фактах, а в пережитом вместе.

В группах происходит что-то очень человечное: мы вместе смеемся, задаем вопросы, которые неожиданно ведут глубже... Это коллективная энергия, которая каждый раз создает новое, уникальное путешествие. Рим остается тем же, но реакция людей каждый раз создает другую историю.

И даже для меня, как для гида в Риме, каждая группа - это новое открытие. Потому что я не просто рассказываю город - город говорит через нас, через наши эмоции, нашу память, наше восхищение.

