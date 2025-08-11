ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

С 1 сентября в Украине вырастут президентские стипендии: кому и сколько будут платить

Понедельник 11 августа 2025 15:50
UA EN RU
С 1 сентября в Украине вырастут президентские стипендии: кому и сколько будут платить Фото: В Украине повысят размер президентских стипендий (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

С 1 сентября 2025 года в Украине вырастут академические стипендии президента. Правительство приняло изменения в постановление Кабмина №1047, которые предусматривают повышение размеров президентских стипендий для учащихся, студентов и аспирантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко.

Новые суммы с 1 сентября 2025 года:

  • учащиеся профессионально-технических заведений - 6320 гривен;
  • студенты колледжей и техникумов - 7600 гривен;
  • студенты высших учебных заведений - 10 000 гривен;
  • аспиранты - 23 700 гривен.

Гончаренко отмечает, что это касается только президентских академических стипендий, а не всех видов стипендий. В то же время, нардеп заявляет, что нужно также повышать размер обычных академических и социальных стипендий, которые получает большинство студентов.

Ранее РБК-Украина писало, что сейчас академическая стипендия составляет около 2100 гривен, повышенная - до 3000 гривен, что является недостаточным. В Верховной Раде рассматривают законопроект о введении национальных стипендий, которые будут соответствовать минимальной зарплате и будут назначены самым успешным студентам. Также планируется увеличение стипендий для студентов на госзаказе.

Также мы рассказывали, что фонд Конрада Аденауэра открыл набор на стипендии Sur-Place 2025/2026 для украинских студентов с высокой успеваемостью и активной общественной позицией. Размер выплат - 180 евро в месяц, подача документов - до 17 августа 2025 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
стипендии Студенты
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН