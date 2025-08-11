С 1 сентября в Украине вырастут президентские стипендии: кому и сколько будут платить

С 1 сентября 2025 года в Украине вырастут академические стипендии президента. Правительство приняло изменения в постановление Кабмина №1047, которые предусматривают повышение размеров президентских стипендий для учащихся, студентов и аспирантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко .

Гончаренко отмечает, что это касается только президентских академических стипендий, а не всех видов стипендий. В то же время, нардеп заявляет, что нужно также повышать размер обычных академических и социальных стипендий, которые получает большинство студентов.

Ранее РБК-Украина писало, что сейчас академическая стипендия составляет около 2100 гривен, повышенная - до 3000 гривен, что является недостаточным. В Верховной Раде рассматривают законопроект о введении национальных стипендий, которые будут соответствовать минимальной зарплате и будут назначены самым успешным студентам. Также планируется увеличение стипендий для студентов на госзаказе.

Также мы рассказывали, что фонд Конрада Аденауэра открыл набор на стипендии Sur-Place 2025/2026 для украинских студентов с высокой успеваемостью и активной общественной позицией. Размер выплат - 180 евро в месяц, подача документов - до 17 августа 2025 года.

