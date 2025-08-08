МОН запретило вузам забирать оригиналы документов от поступающих

В Украине продолжается вступительная кампания, и Министерство образования и науки напомнило вузам, что сбор оригиналов документов от абитуриентов при подтверждении места зачисления запрещен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН .

По данным ведомства, 103 653 абитуриента, которые получили рекомендации по алгоритму адресного размещения, уже подтвердили свой выбор заведения высшего образования. В целом рекомендации в своих электронных кабинетах получили 176 376 абитуриентов.

Чтобы поступить на предложенное место, необходимо подтвердить выбор заведения и заключить договор до 18:00 9 августа.

Важно для поступающих:

если вы отказываетесь от места на бюджет в первой волне, повторно получить грант во второй волне уже не сможете;

если же отказаться от рекомендации на контракт сейчас, право на грант сохраняется (при условии зачисления на контракт во время второго этапа).

В МОН подчеркивают, что абитуриенты должны сохранять свои оригиналы документов, а учебные заведения не имеют права их изымать.