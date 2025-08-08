МОН запретило вузам забирать оригиналы документов от поступающих
В Украине продолжается вступительная кампания, и Министерство образования и науки напомнило вузам, что сбор оригиналов документов от абитуриентов при подтверждении места зачисления запрещен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН.
По данным ведомства, 103 653 абитуриента, которые получили рекомендации по алгоритму адресного размещения, уже подтвердили свой выбор заведения высшего образования. В целом рекомендации в своих электронных кабинетах получили 176 376 абитуриентов.
Чтобы поступить на предложенное место, необходимо подтвердить выбор заведения и заключить договор до 18:00 9 августа.
Важно для поступающих:
- если вы отказываетесь от места на бюджет в первой волне, повторно получить грант во второй волне уже не сможете;
- если же отказаться от рекомендации на контракт сейчас, право на грант сохраняется (при условии зачисления на контракт во время второго этапа).
В МОН подчеркивают, что абитуриенты должны сохранять свои оригиналы документов, а учебные заведения не имеют права их изымать.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине завершился первый этап вступительной кампании-2025, который впервые состоялся по единому алгоритму адресного размещения для бюджетных и контрактных мест. Рекомендации к зачислению получили 176 376 абитуриентов, большинство - по своему первому приоритету.
Те, кто не получил статус "Рекомендовано", смогут претендовать на контрактные места во время второй волны после 11 августа. МОН отмечает, что подтверждать место нужно вовремя, ведь алгоритм работает только один раз и повторно заявления не пересматривает.
