Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Три года жили в оккупации: Украина вернула домой двух девушек-подростков

Фото: Украина вернула домой двух девушек-подростков (t.me/ermaka2022)
Автор: Татьяна Степанова

Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий двух девушек-подростков. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По словам Ермака, девушки три года жили в оккупации. Были угрозы, угроза обысков, их заставляли ходить в российские школы.

Несмотря на это, девушки сохраняли украинскую идентичность. Учились онлайн в школах Украины, избегали навязанных "патриотических" мероприятий и ежедневно боролись за право быть собой.

"Теперь они в безопасности, рядом с родными, и получают поддержку и помощь. Спасибо Украинской сети за права ребенка за содействие в спасении. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - отметил глава ОП.

 

Депортация украинских детей

Напомним, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.

В то же время домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев, процесс продолжается.

Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Также добавим, что в апреле Верховная Рада приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.

Андрей ЕрмакОфис президентаВойна в УкраинеДети