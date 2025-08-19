Три года жили в оккупации: Украина вернула домой двух девушек-подростков

По словам Ермака, девушки три года жили в оккупации. Были угрозы, угроза обысков, их заставляли ходить в российские школы.

Несмотря на это, девушки сохраняли украинскую идентичность. Учились онлайн в школах Украины, избегали навязанных "патриотических" мероприятий и ежедневно боролись за право быть собой.

"Теперь они в безопасности, рядом с родными, и получают поддержку и помощь. Спасибо Украинской сети за права ребенка за содействие в спасении. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - отметил глава ОП.