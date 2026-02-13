ua en ru
"США зарабатывают, а мы платим": в ЕС требуют место за столом переговоров об Украине

Евросоюз, Пятница 13 февраля 2026 16:26
"США зарабатывают, а мы платим": в ЕС требуют место за столом переговоров об Украине Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Европа должна участвовать в мирных переговорах по Украине, поскольку именно она финансирует значительную часть ее обороны от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, которого цитирует Bloomberg.

"Это становится немного странным. Мы платим за войну и даже не всегда имеем полную информацию", - отметил Сикорский.

По словам Сикорского, страны ЕС уже потратили более 200 млрд евро на поддержку Украины и пообещали еще 90 млрд. Этого достаточно для финансирования обороны еще примерно на два года.

Он подчеркнул, что Европа тратит "реальные деньги", в частности закупая американское оружие для Киева. Поэтому имеет право голоса в определении условий возможного урегулирования.

Его заявление прозвучало на фоне активизации усилий США по прекращению войны. В то же время последние переговоры между США, Россией и Украиной проходили без участия представителей Европы, что вызвало беспокойство в ЕС.

Сикорский также отверг утверждение Москвы о неизбежности ее победы. По его словам, Украина наносит России значительные потери, а Кремль истощает ресурсы для поддержания военной экономики. Он обратил внимание на то, что РФ до сих пор не смогла полностью захватить Донбасс.

В то же время министр призвал Европу усиливать собственную оборону на фоне опасений, что США могут уменьшить военное присутствие на континенте.

"Европа должна отнестись к этому серьезно", - резюмировал он.

Возобновление контактов с РФ?

Напомним, не так давно в Европе начали говорить о "возобновлении контактов" с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, президент Франции Эмманель Макрон предположил возможность контакта "в ближайшие недели".

После этого главный дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву, где провел конфиденциальные встречи с представителями российского руководства.

А канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что ЕС всегда готов проводить переговоры с РФ для завершения войны в Украине. Однако он отверг идею "параллельных каналов" коммуникаций.

Следующий раунд переговоров

Между тем утром 13 февраля пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров состоится уже 17-18 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский уже утвердил состав делегации переговоров с РФ, которые пройдут в Женеве 17-18 февраля. А вот делегацию россиян возглавит помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский, который уже ранее возглавлял делегации россиян на переговорах с Украиной.

