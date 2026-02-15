ua en ru
Зеленский признал, что отсутствие Европы в переговорах с РФ является "большой ошибкой"

Воскресенье 15 февраля 2026 03:22
UA EN RU
Зеленский признал, что отсутствие Европы в переговорах с РФ является "большой ошибкой" Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Почти полное отсутствие представителей Европы в переговорах с РФ по миру является "большой ошибкой" с негативными для Украины последствиями.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на EuroNews.

Читайте также: Зеленский назвал ключевую тему мирных переговоров в Женеве

"Зеленский заявил, что это "большая ошибка" - то, что европейские лидеры "практически не присутствуют за столом переговоров", которые происходят при посредничестве США по прекращению войны с Россией" - пишет издание.

В своей основной речи в Мюнхене глава деражвы сообщил, что Киев работает над тем, чтобы учитывать "интересы и голос Европы" в переговорах. Он утверждал, что любой устойчивый мир должен отражать проблемы безопасности всего континента, а не только Украины и США.

Как пишет издание, замечания Зеленского перекликаются с комментариями президента Франции Эммануэля Макрона, который предположил, что Европе придется самостоятельно переосмыслить архитектуру безопасности континента, противостоя агрессору, который находится в состоянии "сахарного кайфа" от войны.

Украинский лидер также выразил обеспокоенность тем, что обсуждение "уступок" часто сосредотачиваются только на Украине, без просьбы о равных компромиссах со стороны России.

"Слишком часто эти уступки обсуждаются только в контексте Украины, а не России", - добавил он и предположил, что это предполагает риски для вознаграждения агрессии, а не ее сдерживания.

Отсутствие Европы в ключевых переговорах, отметил Зеленский, усиливает этот дисбаланс.

Напомним, что в Европе тоже не в восторге, что не участвуют в переговорах по миру в Украине. Например, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа должна участвовать в диалоге по миру, ведь именно она платит за оружие для Украины, на которой США, ключевой переговорщик, зарабатывают деньги.

На днях также сообщалось, что Эстония и Латвия хотят вернуть Европу за стол переговоров по Украине.

Как известно, ЕС участвовал в переговорах по миру чуть раньше, но сейчас Штаты, Украина и Россия договариваются о мире без участия представителей Европы. Следующий раунд переговоров запланирован в Женеве уже 17-18 февраля.

Владимир Зеленский Мирные переговоры
Будет точно, как у "Новой почты". Укрпочта готовит важные нововведения
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
