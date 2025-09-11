ua en ru
Чт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Три страны срочно призвали усилить ПВО после атаки российских беспилотников по Польше

Четверг 11 сентября 2025 12:00
UA EN RU
Три страны срочно призвали усилить ПВО после атаки российских беспилотников по Польше Фото иллюстративное: противовоздушная оборона (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины осудили вторжение российских беспилотников на территорию Польши. Дипломаты призвали срочно усилить противовоздушную оборону Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины.

"Мы, министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины - Люблинского треугольника, решительно осуждаем недавнее вторжение российских беспилотников на территорию Польши. Это был преднамеренный и скоординированный удар, что представляет собой беспрецедентную провокацию и эскалацию напряженности", - говорится в заявлении.

Дипломаты подчеркнули, что действия России, а также согласие Беларуси на использование своего воздушного пространства, является прямой угрозой безопасности всех стран региона.

Министры подчеркнули, что только совместные действия могут гарантировать защиту граждан. Украина готова делиться с Польшей, Литвой и другими партнерами разведывательными и оперативными данными для создания эффективной системы раннего предупреждения и противодействия атакам дронами и ракетами.

В документе говорится о необходимости лучшей координации между структурами, ответственными за воздушную безопасность. Такие меры должны повысить эффективность систем противовоздушной обороны.

Страны призвали партнеров срочно усилить ПВО Украины, а также поддержать Литву и Польшу в укреплении безопасности восточного фланга НАТО и ЕС. По мнению дипломатов, только адекватный и решительный ответ способен предотвратить дальнейшую эскалацию.

Отдельно отмечается, что инцидент сопровождается всплеском российской дезинформации. Поэтому общества призвали оставаться бдительными и противодействовать манипуляциям.

Литва, Польша и Украина подчеркнули, что единство, сотрудничество и взаимная поддержка в рамках НАТО и ЕС являются ключевыми для противодействия российской агрессии и гарантии безопасности граждан.

Российские дроны над Польшей

Как известно, 10 сентября около двух десятков российских ударных беспилотников нарушили воздушное пространство Польши со стороны Украины и Беларуси. Силам ПВО и авиации удалось сбить только четыре из них.

Один из дронов повредил жилой дом в селе Люблинского воеводства, еще один упал на территории военной базы, но не вызвал детонации.

Всего в восточных приграничных районах с Украиной обнаружили обломки 16 сбитых аппаратов.

Польша после налета БпЛА обратилась к НАТО за дополнительными системами ПВО и защитой от беспилотников.

Все, что известно о ночной атаке "Шахедов" на Польшу, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Украина Литва Польша ПВО Война в Украине
Новости
Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, - Мерц
Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, - Мерц
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России