Три страны Европы просят у ЕС деньги, чтобы покрыть расходы на украинских беженцев, - СМИ
Германия, Польша и Чехия запросили у Евросоюза финансовую помощь, которая позволит покрыть расходы на прием украинских беженцев.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сказано в письме трех стран к главе Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которое есть в распоряжении Bloomberg.
"Более 50% украинских беженцев, попавших в Европейский союз, проживают в Германии, Польше и Чехии. Неодинаковые вызовы для государств-членов в рамках ЕС также очевидны в связи с соответствующей численностью населения", - сказано в письме Польши, Германии и Чехии.
Они подчеркнули, что подобная ситуация создает неодинаковые последствия для национальных бюджетов стран Европы.
"Дополнительная и существенная финансовая поддержка из существующих фондов текущей многолетней финансовой рамочной программы 2021-2027 годов необходима тем государствам-членам, которые особенно пострадали, чтобы адекватно покрыть расходы на прием, размещение и обеспечение беженцев из Украины", - добавляют три страны.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что вопрос того, сколько каждая страна-член ЕС вносит в принятие украинских беженцев, "не имеет четкого распределения".
По его словам, ЕС должен компенсировать Чехии, Польше и Германии расходы на проживание, профессиональную подготовку и языковые курсы для украинских беженцев.
Помощь беженцам
Напомним, сегодня, 27 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой поддержала выплаты украинским беженцам для возвращения на Родину после того, как завершится война.
В документе отмечается, что страны Европы должны начать подготовку к возвращению украинцев уже сейчас.
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