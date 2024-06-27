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Три країни Європи просять у ЄС гроші, щоб покрити витрати на українських біженців, - ЗМІ

Четвер 27 червня 2024 21:31
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Три країни Європи просять у ЄС гроші, щоб покрити витрати на українських біженців, - ЗМІ Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина, Польща та Чехія запросили у Євросоюзу фінансову допомогу, яка дозволить покрити витрати на прийом українських біженців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це сказано в листі трьох країн до глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, який є у розпорядженні Bloomberg.

"Понад 50% українських біженців, які потрапили до Європейського союзу, проживають у Німеччині, Польщі та Чехії. Неоднакові виклики для держав-членів у рамках ЄС також очевидні у зв'язку з відповідною чисельністю населення", - сказано у листі Польщі, Німеччини та Чехії.

Вони наголосили, що подібна ситуація створює неоднакові наслідки для національних бюджетів країн Європи.

"Додаткова та суттєва фінансова підтримка з існуючих фондів поточної багаторічної фінансової рамкової програми 2021-2027 років потрібна тим державам-членам, які особливо постраждали, щоб адекватно покрити витрати на прийом, розміщення та забезпечення біженців з України", - додають три країни.

У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що питання того, скільки кожна країна-член ЄС вносить у прийом українських біженців, "не має чіткого розподілу".

За його словами, ЄС має компенсувати Чехії, Польщі та Німеччині витрати на проживання, професійну підготовку та мовні курси для українських біженців.

Допомога біженцям

Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій підтримала виплати українським біженцям для повернення на Батьківщину після завершення війни.

У документі наголошується, що країни Європи мають розпочати підготовку до повернення українців уже зараз.

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