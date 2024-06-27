Три країни Європи просять у ЄС гроші, щоб покрити витрати на українських біженців, - ЗМІ

Німеччина, Польща та Чехія запросили у Євросоюзу фінансову допомогу, яка дозволить покрити витрати на прийом українських біженців.

Як повідомляє РБК-Україна , про це сказано в листі трьох країн до глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, який є у розпорядженні Bloomberg .

"Понад 50% українських біженців, які потрапили до Європейського союзу, проживають у Німеччині, Польщі та Чехії. Неоднакові виклики для держав-членів у рамках ЄС також очевидні у зв'язку з відповідною чисельністю населення", - сказано у листі Польщі, Німеччини та Чехії.

Вони наголосили, що подібна ситуація створює неоднакові наслідки для національних бюджетів країн Європи.

"Додаткова та суттєва фінансова підтримка з існуючих фондів поточної багаторічної фінансової рамкової програми 2021-2027 років потрібна тим державам-членам, які особливо постраждали, щоб адекватно покрити витрати на прийом, розміщення та забезпечення біженців з України", - додають три країни.

У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що питання того, скільки кожна країна-член ЄС вносить у прийом українських біженців, "не має чіткого розподілу".

За його словами, ЄС має компенсувати Чехії, Польщі та Німеччині витрати на проживання, професійну підготовку та мовні курси для українських біженців.