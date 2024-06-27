ПАСЕ поддержала выплаты украинским беженцам для возвращения на Родину

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой подчеркнула необходимость выплат украинским беженцам, чтобы они вернулись на Родину после завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ .

Согласно тексту резолюции, ПАСЕ рекомендовала принять конкретные меры для подготовки к возвращению украинских беженцев на Родину после того, как наступит мир.

В Ассамблее подчеркнули, что процесс возвращения в Украину беженцев не может быть достигнут "в одночасье" и может потребовать многолетней подготовки. Поэтому начать ее необходимо уже сейчас.

"Возвращение, безусловно, потребует финансовой помощи для содействия переселению, и необходимо будет решить вопрос о пособиях на переселение и реинтеграцию в течение определенного периода", - уточняется в резолюции.

Также в документе указано, что украинским беженцам необходимо предоставить законное право на проживание в стране после трехлетнего пребывания там.

Стоит заметить, что в резолюции ПАСЕ призвала к долговременной поддержке не только беженцев, но и переселенцев внутри Украины.