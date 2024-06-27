ПАСЕ поддержала выплаты украинским беженцам для возвращения на Родину
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой подчеркнула необходимость выплат украинским беженцам, чтобы они вернулись на Родину после завершения войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.
Согласно тексту резолюции, ПАСЕ рекомендовала принять конкретные меры для подготовки к возвращению украинских беженцев на Родину после того, как наступит мир.
В Ассамблее подчеркнули, что процесс возвращения в Украину беженцев не может быть достигнут "в одночасье" и может потребовать многолетней подготовки. Поэтому начать ее необходимо уже сейчас.
"Возвращение, безусловно, потребует финансовой помощи для содействия переселению, и необходимо будет решить вопрос о пособиях на переселение и реинтеграцию в течение определенного периода", - уточняется в резолюции.
Также в документе указано, что украинским беженцам необходимо предоставить законное право на проживание в стране после трехлетнего пребывания там.
Стоит заметить, что в резолюции ПАСЕ призвала к долговременной поддержке не только беженцев, но и переселенцев внутри Украины.
Выплаты беженцам
Напомним, еще в прошлом году несколько европейских стран заявили, что будут выплачивать украинским беженцам одноразовую финансовую помощь, если они примут решение вернуться на Родину.
В частности, такие программы запустили в Чехии, Ирландии, Норвегии и не только.
Более детально об этом - в материале РБК-Украина.
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