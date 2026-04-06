RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине

Три дня на стабилизацию: В Украине всем мобилизованным проводят адаптационный курс

12:34 06.04.2026 Пн
2 мин
О чем и с какой целью говорят с новобранцами?
aimg Валерий Ульяненко aimg Катерина Гончарова
Фото: украинские военные (Getty Images)

Для украинцев, которые только что были мобилизованы, проводят трехдневный адаптационный курс. При поддержке Генштаба ВСУ с сентября прошлого года его масштабировали на все учебные части.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова.

"Мы стабилизируем военнослужащих психологически, говорим с ними о базовых вещах: структуре армии, правах военных и подготовке к рискам - чем лучше подготовка, тем менее значительными они будут", - пояснила она.

Решетилова добавила, что этот риск для военнослужащих релевантен на всей территории Украины и даже за ее пределами, потому что украинские контингенты сейчас присутствуют на Ближнем Востоке.

"Именно поэтому государство имеет для военнослужащих и для их семей специальные социальные и правовые гарантии. И именно поэтому общество должно особенно уважать службу военных, потому что это работа с повышенным риском", - подчеркнула военный омбудсмен.

По ее словам, у каждого военнослужащего есть три основных профессиональных риска - гибель, тяжелые ранения и плен. Для того, чтобы избежать профессионального риска, добавила Решетилова, военные должны быть как можно лучше подготовлены - это то, о чем с ними говорят перед БОВП.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что мобилизацию в Украине можно оценить на 6-7 баллов из 10. В то же время он признавал, что армии нужны лучше подготовленные и более мотивированные люди.

По словам Сырского, справедливость мобилизации заключается в том, чтобы все граждане, подлежащие призыву, выполняли свой долг без исключений.

Больше о четких сроках службы, мобилизации и бюрократии в армии читайте в интервью Ольги Решетиловой для РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
