Сначала усиление мобилизации? Когда военным ждать четких сроков службы

11:34 06.04.2026 Пн
Почему военные еще долго будут ждать определенности?
Елена Чупровская, Катерина Гончарова
Сначала усиление мобилизации? Когда военным ждать четких сроков службы Фото: военный омбудсмен Ольга Решетилова (РБК-Украина)

Вопрос, когда наконец появится четкая дата демобилизации, остается без ответа уже годами. Впрочем, без усиления мобилизации четких сроков службы не стоит ждать.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова.

В Офисе Военного омбудсмена создали рабочую группу, которая изучает, можно ли вообще установить сроки службы. По словам Решетиловой, формула значительно сложнее, чем кажется.

"Право на определенность для военнослужащих - это чрезвычайно важно. У любого человека, если нет определенности в жизни, это может приводить к выгоранию, деморализации, даже к депрессии", - отметила омбудсмен.

Но чтобы посчитать, скольких и когда можно отпустить, сначала надо решить вопрос:

  • справедливой мобилизации;
  • коррупционных схем в бронировании;
  • того, сколько людей реально служит и скольких придется уволить при введении сроков.

Сейчас все ограничения падают на тех, кто уже служит

Решетилова четко расставляет приоритеты. По ее словам, сначала должна вырасти ответственность для тех, кто уклоняется от службы, и только потом - для тех, кто самовольно покидает часть.

"Сначала должно быть усиление ответственности для уклонистов, а только потом - усиление ответственности за СЗЧ", - подчеркнула омбудсмен.

Это важно, потому что сейчас все ограничения падают на тех, кто уже служит, тогда как большая часть общества не чувствует никакой ответственности.

Страх неопределенности толкает людей уклоняться

Омбудсман объясняет и поведение тех, кто не хочет служить: многие боятся именно бесконечности.

"Если им сказать, что вы идете служить на 2 или на 3 года, то по крайней мере так люди могут спланировать свою жизнь", - сказала Решетилова.

То есть четкие сроки могли бы сами по себе уменьшить количество уклонистов. Но замкнутый круг: сроки невозможны без большего количества людей в строю, а люди не идут, потому что нет сроков.

Популярных решений не будет

Решетилова предупреждает: решения, которые выведут из этого круга, не понравятся части общества.

"Тем, кто убегает от службы уже не один год, это не понравится. Но без этого никак. Нельзя паразитировать бесконечно на одних и тех же людях, их ресурс тоже заканчивается", - заявила омбудсмен.

Тем временем РБК-Украина сообщало, что в некоторых учебных центрах на весь личный состав работает только три врача - остальные командированы в военно-врачебные комиссии.

Из-за этого мобилизованные массово болеют БОВП, а госпитализацию проводят уже при серьезных осложнениях.

Кстати, после возвращения из самовольного оставления части военный больше не может сам выбирать подразделение для дальнейшей службы.

Распределение происходит в зависимости от того, какое соединение на тот момент нуждается в пополнении.

