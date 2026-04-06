Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Три дні на стабілізацію: В Україні всім мобілізованим проводять адаптаційний курс

12:34 06.04.2026 Пн
2 хв
Про що і з якою метою говорять з новобранцями?
aimg Валерій Ульяненко aimg Катерина Гончарова
Фото: українські військові (Getty Images)

Для українців, які щойно були мобілізовані, проводять триденний адаптаційний курс. За підтримки Генштабу ЗСУ з вересня минулого року його масштабували на всі навчальні частини.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла військовий омбудсмен Ольга Решетилова.

Читайте також: Спершу посилення мобілізації? Коли військовим чекати чітких термінів служби

"Ми стабілізуємо військовослужбовців психологічно, говоримо з ними про базові речі: структуру армії, права військових і підготовку до ризиків - чим краща підготовка, тим менш значними вони будуть", - пояснила вона.

Решетилова додала, що цей ризик для військовослужбовців релевантний на всій території України і навіть поза її межами, тому що українські контингенти зараз присутні на Близькому Сході.

"Саме тому держава має для військовослужбовців і для їхніх сімей спеціальні соціальні і правові гарантії. І саме тому суспільство має особливо поважати службу військових, тому що це робота з підвищеним ризиком", - наголосила військовий омбудсмен.

За її словами, у кожного військовослужбовця є три основних професійних ризики - загибель, важкі поранення і полон. Для того, щоб уникнути професійного ризику, додала Решетилова, військові мають бути якомога краще підготовлені - це те, про що з ними говорять перед БЗВП.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що мобілізацію в Україні можна оцінити на 6-7 балів із 10. Водночас він визнавав, що армії потрібні краще підготовлені та більш вмотивовані люди.

За словами Сирського, справедливість мобілізації полягає в тому, щоб усі громадяни, які підлягають призову, виконували свій обов’язок без винятків.

Більше про чіткі терміни служби, мобілізацію та бюрократію в армії читайте в інтерв'ю Ольги Решетилової для РБК-Україна.

