Три дні на стабілізацію: В Україні всім мобілізованим проводять адаптаційний курс

Для українців, які щойно були мобілізовані, проводять триденний адаптаційний курс. За підтримки Генштабу ЗСУ з вересня минулого року його масштабували на всі навчальні частини.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла військовий омбудсмен Ольга Решетилова.
"Ми стабілізуємо військовослужбовців психологічно, говоримо з ними про базові речі: структуру армії, права військових і підготовку до ризиків - чим краща підготовка, тим менш значними вони будуть", - пояснила вона.
Решетилова додала, що цей ризик для військовослужбовців релевантний на всій території України і навіть поза її межами, тому що українські контингенти зараз присутні на Близькому Сході.
"Саме тому держава має для військовослужбовців і для їхніх сімей спеціальні соціальні і правові гарантії. І саме тому суспільство має особливо поважати службу військових, тому що це робота з підвищеним ризиком", - наголосила військовий омбудсмен.
За її словами, у кожного військовослужбовця є три основних професійних ризики - загибель, важкі поранення і полон. Для того, щоб уникнути професійного ризику, додала Решетилова, військові мають бути якомога краще підготовлені - це те, про що з ними говорять перед БЗВП.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що мобілізацію в Україні можна оцінити на 6-7 балів із 10. Водночас він визнавав, що армії потрібні краще підготовлені та більш вмотивовані люди.
За словами Сирського, справедливість мобілізації полягає в тому, щоб усі громадяни, які підлягають призову, виконували свій обов’язок без винятків.
Більше про чіткі терміни служби, мобілізацію та бюрократію в армії читайте в інтерв'ю Ольги Решетилової для РБК-Україна.