Три дні на стабілізацію: В Україні всім мобілізованим проводять адаптаційний курс

"Ми стабілізуємо військовослужбовців психологічно, говоримо з ними про базові речі: структуру армії, права військових і підготовку до ризиків - чим краща підготовка, тим менш значними вони будуть", - пояснила вона.

Решетилова додала, що цей ризик для військовослужбовців релевантний на всій території України і навіть поза її межами, тому що українські контингенти зараз присутні на Близькому Сході.

"Саме тому держава має для військовослужбовців і для їхніх сімей спеціальні соціальні і правові гарантії. І саме тому суспільство має особливо поважати службу військових, тому що це робота з підвищеним ризиком", - наголосила військовий омбудсмен.

За її словами, у кожного військовослужбовця є три основних професійних ризики - загибель, важкі поранення і полон. Для того, щоб уникнути професійного ризику, додала Решетилова, військові мають бути якомога краще підготовлені - це те, про що з ними говорять перед БЗВП.