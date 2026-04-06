ua en ru
Пн, 06 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Три дня на стабилизацию: В Украине всем мобилизованным проводят адаптационный курс

12:34 06.04.2026 Пн
2 мин
О чем и с какой целью говорят с новобранцами?
aimg Валерий Ульяненко aimg Катерина Гончарова
Три дня на стабилизацию: В Украине всем мобилизованным проводят адаптационный курс Фото: украинские военные (Getty Images)

Для украинцев, которые только что были мобилизованы, проводят трехдневный адаптационный курс. При поддержке Генштаба ВСУ с сентября прошлого года его масштабировали на все учебные части.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова.

"Мы стабилизируем военнослужащих психологически, говорим с ними о базовых вещах: структуре армии, правах военных и подготовке к рискам - чем лучше подготовка, тем менее значительными они будут", - пояснила она.

Решетилова добавила, что этот риск для военнослужащих релевантен на всей территории Украины и даже за ее пределами, потому что украинские контингенты сейчас присутствуют на Ближнем Востоке.

"Именно поэтому государство имеет для военнослужащих и для их семей специальные социальные и правовые гарантии. И именно поэтому общество должно особенно уважать службу военных, потому что это работа с повышенным риском", - подчеркнула военный омбудсмен.

По ее словам, у каждого военнослужащего есть три основных профессиональных риска - гибель, тяжелые ранения и плен. Для того, чтобы избежать профессионального риска, добавила Решетилова, военные должны быть как можно лучше подготовлены - это то, о чем с ними говорят перед БОВП.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что мобилизацию в Украине можно оценить на 6-7 баллов из 10. В то же время он признавал, что армии нужны лучше подготовленные и более мотивированные люди.

По словам Сырского, справедливость мобилизации заключается в том, чтобы все граждане, подлежащие призыву, выполняли свой долг без исключений.

Больше о четких сроках службы, мобилизации и бюрократии в армии читайте в интервью Ольги Решетиловой для РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Силы обороны отбросили россиян возле Амбарного на Харьковщине, - DeepState (карта)
Аналитика
