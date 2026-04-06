Три дня на стабилизацию: В Украине всем мобилизованным проводят адаптационный курс

Для украинцев, которые только что были мобилизованы, проводят трехдневный адаптационный курс. При поддержке Генштаба ВСУ с сентября прошлого года его масштабировали на все учебные части.

"Мы стабилизируем военнослужащих психологически, говорим с ними о базовых вещах: структуре армии, правах военных и подготовке к рискам - чем лучше подготовка, тем менее значительными они будут", - пояснила она.

Решетилова добавила, что этот риск для военнослужащих релевантен на всей территории Украины и даже за ее пределами, потому что украинские контингенты сейчас присутствуют на Ближнем Востоке.

"Именно поэтому государство имеет для военнослужащих и для их семей специальные социальные и правовые гарантии. И именно поэтому общество должно особенно уважать службу военных, потому что это работа с повышенным риском", - подчеркнула военный омбудсмен.

По ее словам, у каждого военнослужащего есть три основных профессиональных риска - гибель, тяжелые ранения и плен. Для того, чтобы избежать профессионального риска, добавила Решетилова, военные должны быть как можно лучше подготовлены - это то, о чем с ними говорят перед БОВП.