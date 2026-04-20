ua en ru
Пн, 20 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Три банка и 5% годовых: как будет работать новая льготная программа для ОПК

17:04 20.04.2026 Пн
2 мин
Кто будет финансировать предприятия оборонно-промышленного комплекса на льготных условиях?
aimg Анастасія Мацепа
Фото: для ОПК запускают льготный лизинг (Getty Images)

В Украине определили первые банки, которые будут работать в рамках программы льготного лизинга для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Речь идет о механизме, который должен помочь производителям быстрее масштабировать производство для нужд фронта.

О том, какие банки уже присоединились к программе и как будет работать финансирование, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Читайте также: Силы обороны ударили по заводу дронов "Молния" в Таганроге

Главное:

  • Уполномоченные банки: Укрэксимбанк, ПУМБ, МТБ БАНК
  • Ставка: около 5% годовых для предприятий
  • Компенсация: остальную часть стоимости покрывает государство
  • Цель: быстрое масштабирование производства для нужд фронта

Национальное учреждение развития определило трех уполномоченных лизингодателей, которые будут реализовывать программу. Это Укрэксимбанк, ПУМБ и МТБ БАНК, - именно через эти банки предприятия ОПК смогут получить финансовый лизинг на льготных условиях.

Предприятия, которые являются критически важными для экономики в особый период, смогут привлекать финансирование под примерно 5% годовых. Остальную часть стоимости компенсирует государство.

Как отметила советник министра обороны Анна Гвоздяр, запуск механизма означает переход к практической реализации поддержки отрасли.

По ее словам, лизинг позволяет быстро получить необходимое оборудование, масштабировать производство и оперативно реагировать на потребности фронта.

Программа охватывает широкий перечень направлений. Речь идет о финансировании:

  • разработки и производства вооружения
  • ремонта и модернизации техники
  • создании боеприпасов
  • утилизации военной техники

Запуск льготного лизинга для ОПК должен упростить доступ предприятий к финансированию и ускорить производство оборонной продукции. Первые три банка уже определены, что позволяет программе перейти от решения к практическому внедрению.

Читайте также: От дронов до танков. Кто в мире хочет покупать украинское оружие и что мешает экспорту

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ОПК
Новости
Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
Аналитика
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию