Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Третий дипстрайк СБУ за месяц: дроны поразили НПЗ "Башнафта" в Уфе, - источники

Иллюстративное фото: дроны СБУ поразили НПЗ "Башнафта" в Уфе (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Дальнобойные дроны СБУ этим утром устроили "хлопок" на нефтеперерабатывающем заводе "Башнафта-УНПЗ". Он расположен в городе Уфа, республика Башкортостан, в 1400 километрах от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Отмечается, что Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров РФ и обеспечивает топливом и горюче-смазочными материалами вооруженные силы врага.

После взрывов на территории "Башнафта-УНПЗ" туда начала ехать пожарная техника, а над самим заводом поднимается столб черного дыма. По предварительной информации, после удара беспилотников ЦСО "А" СБУ возгорание произошло в районе установки для переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

"Это уже третий за последний месяц дипстрайк СБУ в Башкортостане - в 1400 километрах от Украины. Такие удары демонстрируют, что в глубоком тылу РФ нет безопасных мест. СБУ может дотянуться до любых объектов на территории врага, которые работают на войну против Украины", - сообщил информированный источник.

 

Атака на НПЗ в Уфе

Напомним, в сентябре мы писали, что нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане атаковали дроны Главного управления разведки Украины. После прилета дронов камикадзе раздались взрывы и начался масштабный пожар. Данный объект расположен примерно в 1,4 тысячи километров от границы с Украиной.

РБК-Украина показывало последствия удара по российскому заводу, а также момент удара, который сняли россияне.

В течение последнего года россияне все чаще жалуются на атаки дронов и взрывы в разных регионах России.

