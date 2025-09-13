НПЗ в Башкортостане атаковали дроны ГУР, - источники

Нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане атаковали дроны Главного управления разведки Украины. После прилета дронов камикадзе прогремели взрывы и начался масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

В республике ввели режим "угроза БПЛА", приостановил работу аэропорт "Уфа", а в самом городе отключили мобильный интернет.

Местные жители в соцсетях сообщили о пролете дронов над городом, а за тем - взрывы и пожар на территории НПЗ.

По предварительным данным, в результате взрывов значительные повреждения получила в частности вакуумная колонна первичной переработки нефти.

Как сообщают источники в ГУР, после прилета дронов камикадзе на территории объекта прогремели мощные взрывы и начался масштабный пожар.

По данным источников, в результате операции Главного управления разведки атакован НПЗ "Башнафта-Новойл" в столице Республики Башкортостан Уфе.

Атака на НПЗ в Уфе

Напомним, что ранее сегодня российские медиа писали, что ночью ударные беспилотники атаковали Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане.

Заметим, что данный объект расположен примерно за 1,5 тысячи километров от границы с Украиной.

РБК-Украина показывало последствия удара по российскому заводу, а также момент удара, который сняли россияне.

Стоит заметить, что в ночь на 12 сентября сразу ряд регионов России атаковали неизвестные дроны. Напомним, что в течение последнего года россияне все чаще жалуются на атаки дронов и взрывы в разных регионах России.

Например, утром 7 августа они пожаловались на взрывы и пожары в Краснодарском крае РФ.

Россияне заявили, что неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод и воинскую часть.

Позже, днем, Генштаб ВСУ подтвердил поражение Афипского НПЗ, а также атаку на ряд других важных объектов.

Более того, после атаки дронов на Польшу ударов по России может стать больше. На днях председатель оборонного комитета Бундестага Томас Рёвекамп призвал НАТО предоставить Украине дальнобойное оружие и попросил разрешения уничтожать российские дроны еще на подлете к ее воздушному пространству.

Он отметил, что в условиях существующей войны лучшим способом борьбы с дронами является уничтожение производственных мощностей и средств их запуска.