UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Третій діпстрайк СБУ за місяць: дрони вразили НПЗ "Башнафта" в Уфі, - джерела

Ілюстративне фото: дрони СБУ вразили НПЗ "Башнафта" в Уфі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Далекобійні дрони СБУ цього ранку влаштували «бавовну» на нафтопереробному заводі "Башнафта-УНПЗ". Він розташований у місті Уфа, республіка Башкортостан, за 1400 кілометрів від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Зазначається, що Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів РФ і забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами збройні сили ворога.

Після вибухів на території "Башнафта-УНПЗ" туди почала їхати пожежна техніка, а над самим заводом підіймається стовп чорного диму. За попередньою інформацією, після удару безпілотників ЦСО "А" СБУ загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

"Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані - за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу РФ немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України" - повідомило поінформоване джерело.

Атака на НПЗ в Уфі

Нагадаємо, у вересні ми писали, що нафтопереробний завод у Башкортостані атакували дрони Головного управління розвідки України. Після прильоту дронів камікадзе пролунали вибухи та розпочалася масштабна пожежа. Даний об’єкт розташований приблизно за 1,4 тисячі кілометрів від кордону з Україною.

РБК-Україна показувало наслідки удару по російському заводу, а також момент удару, який зафільмували росіяни.

Протягом останнього року росіяни все частіше скаржаться на атаки дронів і вибухи в різних регіонах Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниУфаВійна в Україні