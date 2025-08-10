Трендовый фасон лета 2025: жена Решетника показала модное платье

Жена Григория Решетника продемонстрировала один из самых актуальных образов этого лета - платье миди с цветочным принтом, элегантным воротничком и акцентом на талии. Такой фасон идеально подчеркивает фигуру, сочетает в себе романтику и повседневную элегантность, и уже стал модным хитом сезона 2025.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram .

Какое платье выбрала жена Решетника

Фасон

Платье имеет длину меди, слегка расклешенное вниз, что создает игривый силуэт "русалки" или "рыбьего хвоста". У него есть воротничок-стойка белого цвета, который контрастирует с основной тканью.

Верх платья - полупрозрачный, а юбка имеет подкладку. Также платье дополнено поясом из того же материала, который подчеркивает талию.

Детали

Платье имеет пуговицы по всей длине. Воротник, который выглядит как отдельная деталь, выполнен в стиле "Питер Пен", придает образу романтичности и винтажной нотки. Наличие пояса позволяет подчеркнуть стройную фигуру.

Цвет и принт

Основной цвет платья - бежевый, с нежным цветочным принтом. Это придает образу легкость и свежесть, делая его идеальным для летнего сезона.

Стиль

Этот образ можно охарактеризовать как романтический кэжуал или элегантный повседневный.

Романтичный стиль: благодаря цветочному принту, расклешенному фасону и белому воротничку.

Элегантность: платье имеет четкий силуэт, подчеркивает фигуру, смотрится изящно.

Повседневность: благодаря легкости ткани, удобному фасону и сочетанию с простой обувью (босоножками на плоской подошве).

Это отличный вариант для дневной прогулки, встречи с друзьями или летнего свидания. Образ выглядит очень гармонично и подчеркивает женственность.

С какой обувью можно носить такое платье

Босоножки на плоской подошве

для прогулок и повседневных образов

кожаные или текстильные

на ремешках или минималистичные

отлично подойдут нюдовые, белые или пастельные оттенки

создают легкий и расслабленный летний лук.

Белые кеды или кроссовки

для модного контраста и комфорта

универсальный вариант для города

добавляют образу нотку casual

можно дополнить рюкзаком или кросс-боди

баланс между женственностью и удобством.

Балетки или мюли

для утонченного повседневного образа

лаконичные модели на плоском ходу

классические или с острым носом

могут быть из замши, кожи или текстиля

элегантно и в духе "тихой роскоши".

Туфли или босоножки на каблуке

для свиданий и особых случаев

каблук kitten heel, устойчивый блок или классическая шпилька

модели с ремешками, атласной текстурой или открытым носом

подчеркивают женственность и делают образ более нарядным.

Ботильоны или казаки (на раннюю осень)

для переходного сезона

кожаные или замшевые, нейтральных оттенков

хорошо сочетаются с платьями в винтажном или бохо-стиле

можно добавить кожаную куртку или жакет

образ получается чуть более дерзким, но все еще гармоничным.

