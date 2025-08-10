Трендовый фасон лета 2025: жена Решетника показала модное платье
Жена Григория Решетника продемонстрировала один из самых актуальных образов этого лета - платье миди с цветочным принтом, элегантным воротничком и акцентом на талии. Такой фасон идеально подчеркивает фигуру, сочетает в себе романтику и повседневную элегантность, и уже стал модным хитом сезона 2025.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.
Какое платье выбрала жена Решетника
Фасон
Платье имеет длину меди, слегка расклешенное вниз, что создает игривый силуэт "русалки" или "рыбьего хвоста". У него есть воротничок-стойка белого цвета, который контрастирует с основной тканью.
Верх платья - полупрозрачный, а юбка имеет подкладку. Также платье дополнено поясом из того же материала, который подчеркивает талию.
Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Детали
Платье имеет пуговицы по всей длине. Воротник, который выглядит как отдельная деталь, выполнен в стиле "Питер Пен", придает образу романтичности и винтажной нотки. Наличие пояса позволяет подчеркнуть стройную фигуру.
Цвет и принт
Основной цвет платья - бежевый, с нежным цветочным принтом. Это придает образу легкость и свежесть, делая его идеальным для летнего сезона.
Жена Решетника показала платье (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Стиль
Этот образ можно охарактеризовать как романтический кэжуал или элегантный повседневный.
- Романтичный стиль: благодаря цветочному принту, расклешенному фасону и белому воротничку.
- Элегантность: платье имеет четкий силуэт, подчеркивает фигуру, смотрится изящно.
- Повседневность: благодаря легкости ткани, удобному фасону и сочетанию с простой обувью (босоножками на плоской подошве).
Это отличный вариант для дневной прогулки, встречи с друзьями или летнего свидания. Образ выглядит очень гармонично и подчеркивает женственность.
Кристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
С какой обувью можно носить такое платье
Босоножки на плоской подошве
- для прогулок и повседневных образов
- кожаные или текстильные
- на ремешках или минималистичные
- отлично подойдут нюдовые, белые или пастельные оттенки
- создают легкий и расслабленный летний лук.
Белые кеды или кроссовки
- для модного контраста и комфорта
- универсальный вариант для города
- добавляют образу нотку casual
- можно дополнить рюкзаком или кросс-боди
- баланс между женственностью и удобством.
Балетки или мюли
- для утонченного повседневного образа
- лаконичные модели на плоском ходу
- классические или с острым носом
- могут быть из замши, кожи или текстиля
- элегантно и в духе "тихой роскоши".
Туфли или босоножки на каблуке
- для свиданий и особых случаев
- каблук kitten heel, устойчивый блок или классическая шпилька
- модели с ремешками, атласной текстурой или открытым носом
- подчеркивают женственность и делают образ более нарядным.
Ботильоны или казаки (на раннюю осень)
- для переходного сезона
- кожаные или замшевые, нейтральных оттенков
- хорошо сочетаются с платьями в винтажном или бохо-стиле
- можно добавить кожаную куртку или жакет
- образ получается чуть более дерзким, но все еще гармоничным.
Кристина Решетник показала модный лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
