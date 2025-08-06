Мадонна засветилась в платье от украинского бренда: как выглядит 66-летняя звезда

Мадонна снова привлекла внимание не только своим образом, но и выбором наряда. 66-летняя звезда появилась на фото в платье от украинского бренда, продемонстрировав, что украинская мода представлена достойно на мировом уровне.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какое платье выбрала Мадонна

Поп-дива в свои 66 лет не перестает удивлять поклонников новыми пикантными фото. Для очередной фотосессии она выбрала полупрозрачное платье-корсете от украинского бренда Zhilyova.

Дополнить экстравагантный образ певица решила черными плотными колготками, которые подчеркнули ее ноги, а также классическими туфлями-лодочками на высоком каблуке с заостренным носком.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Также не обошлось без множества украшений: на шее - многослойные бусы и цепочки, придающие образу блеска и гламура. Кроме того, ее лук завершали длинные черные полупрозрачные перчатки, которые закрыли руки вплоть до локтей.

На некоторых фото всемирно известная певица дополнила образ меховым боа.

Что известно про бренд, который выбрала Мадонна

Zhilyova - украинский бренд, который специализируется на изысканном белье и одежде с элементами бондаж-эстетики.

Отметим, что он был основан Валерией Жиловой в 2014 году. Бренд сосредоточен на технологиях и инклюзивности во всех проявлениях, сочетая дизайн и мастерство в исключительный опыт.

"Вдохновленный мировым сообществом талантливых, креативных женщин, выходящих за пределы традиционных границ, Zhilyova воплощает основополагающую свободу: свободу от условностей и правил", - сказано в сообщении бренда на сайте.

Каждая коллекция погружается в различные измерения, объединяя их в магическую вселенную, которая открывает новые грани женственности и свободы.

"Мадонна носит черное платье Zhilyova Nina - единственное в своем роде", - сказано на странице бренда в Instagram.