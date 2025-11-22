"Надо что-то хорошее для украинцев". Макрон требует пересмотра плана Трампа
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что план США по установлению мира в Украине хорошо. Однако он добавил, что документ необходимо доработать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Все инициативы, направленные на достижение мира, хороши, но нам нужно что-то, что принесет пользу украинцам", - сказал Макрон.
Он подчеркнул, что мирный план США включает в себя довольно известные факты, независимо от того, разделяет их кто-то или нет. Также, по словам лидера Франции, документ может стать основной для достижения мира, но его необходимо пересмотреть.
"Он хорош тем, что предлагает мир и признает важные элементы в вопросах суверенитета и гарантий безопасности. Но это основа для работы, которую необходимо пересмотреть, как мы сделали прошлым летом, потому что этот план, прежде всего, не был согласован с европейцами", - пояснил журналистам французский лидер.
Вскоре Макрон написал в соцсетях, что план необходимо "усилить". Он отметил, что во многих его частях задействованы европейские страны и НАТО, поэтому эти стороны необходимо привлечь.
Мирный план США
Напомним, на днях США представили Украине новый мирный план из 28 пунктов. Однако он имеет очень спорные моменты.
Согласно документу, Украина должна будет выйти из Донбасса, сократить численность своей армии, отказаться от дальнобойного вооружения и не только. В обмен на это стране будут предоставлены гарантии безопасности по аналогии НАТО.
В то же время в Европейском Совете сегодня заявили, что план США может стать основой для мира, но он требует существенных доработок.
Как пишут в СМИ, Европа намерена изменить как минимум 4 пункта. Речь идет о вопросах территории, численности ВСУ, гарантий безопасности, а также идеи президента США Дональда Трампа по замороженным активам РФ.
К слову, сегодня секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал, что в ближайшие дни Украина и США проведут в Женеве консультации по поводу будущей сделки с РФ.
В медиа уже появилась информация, что завтра будут переговоры между представителями США, Украины и советниками нацбезопасности Франции, Британии и Германии.
Стоит добавить, что сегодня журналисты спросили у Трампа, является ли его предложение Украине окончательным, на что он сказал "нет". Ранее Axios писало, что США готовы вносить изменения в свой план.