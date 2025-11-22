"Надо что-то хорошее для украинцев". Макрон требует пересмотра плана Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что план США по установлению мира в Украине хорошо. Однако он добавил, что документ необходимо доработать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Все инициативы, направленные на достижение мира, хороши, но нам нужно что-то, что принесет пользу украинцам", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что мирный план США включает в себя довольно известные факты, независимо от того, разделяет их кто-то или нет. Также, по словам лидера Франции, документ может стать основной для достижения мира, но его необходимо пересмотреть.

"Он хорош тем, что предлагает мир и признает важные элементы в вопросах суверенитета и гарантий безопасности. Но это основа для работы, которую необходимо пересмотреть, как мы сделали прошлым летом, потому что этот план, прежде всего, не был согласован с европейцами", - пояснил журналистам французский лидер.

Вскоре Макрон написал в соцсетях, что план необходимо "усилить". Он отметил, что во многих его частях задействованы европейские страны и НАТО, поэтому эти стороны необходимо привлечь.