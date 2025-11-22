ua en ru
"Треба щось хороше для українців". Макрон вимагає перегляду плану Трампа

Субота 22 листопада 2025 22:39
"Треба щось хороше для українців". Макрон вимагає перегляду плану Трампа Фото: Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що план США щодо встановлення миру в Україні є добрим. Однак він додав, що документ необхідно доопрацювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Усі ініціативи, спрямовані на досягнення миру, хороші, але нам потрібно щось, що принесе користь українцям", - сказав Макрон.

Він наголосив, що мирний план США містить доволі відомі факти, незалежно від того, поділяє їх хтось чи ні. Також, за словами лідера Франції, документ може стати основним для досягнення миру, але його необхідно переглянути.

"Він хороший тим, що пропонує мир і визнає важливі елементи в питаннях суверенітету і гарантій безпеки. Але це основа для роботи, яку необхідно переглянути, як ми зробили минулого літа, тому що цей план, перш за все, не був узгоджений з європейцями", - пояснив журналістам французький лідер.

Незабаром Макрон написав у соцмережах, що план необхідно "посилити". Він зазначив, що в багатьох його частинах задіяні європейські країни і НАТО, тому ці сторони необхідно залучити.

Мирний план США

Нагадаємо, днями США представили Україні новий мирний план із 28 пунктів. Однак він має дуже спірні моменти.

Згідно з документом, Україна повинна буде вийти з Донбасу, скоротити чисельність своєї армії, відмовитися від далекобійного озброєння і не тільки. В обмін на це країні будуть надані гарантії безпеки за аналогією НАТО.

Водночас у Європейській Раді сьогодні заявили, що план США може стати основою для миру, але він потребує суттєвих доопрацювань.

Як пишуть у ЗМІ, Європа має намір змінити щонайменше 4 пункти. Йдеться про питання території, чисельності ЗСУ, гарантій безпеки, а також ідеї президента США Дональда Трампа щодо заморожених активів РФ.

До слова, сьогодні секретар РНБО Рустем Умеров анонсував, що найближчими днями Україна і США проведуть у Женеві консультації щодо майбутньої угоди з РФ.

У медіа вже з'явилася інформація, щозавтра будуть переговори між представниками США, України та радниками нацбезпеки Франції, Британії та Німеччини.

Варто додати, що сьогодні журналісти запитали у Трампа, чи є його пропозиція Україні остаточною, на що він сказав "ні". Раніше Axios писало, що США готові вносити зміни до свого плану.

