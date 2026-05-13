Командование пообещало Путину захватить Донбасс до осени, - FT

10:52 13.05.2026 Ср
3 мин
СМИ раскрыли, о чем докладывают российскому диктатору генералы
Ирина Глухова
Командование пообещало Путину захватить Донбасс до осени, - FT
Командование РФ пообещало российскому диктатору Владимиру Путину захватить Донбасс до осени. Они докладывают ему, что украинская армия истощена, фронт разрушается и сил становится меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, о таких планах рассказали двое собеседников, которые контактируют с Путиным, еще два источника, знакомых с ситуацией, а также это подтверждает оценка украинской разведки. После возможного продвижения на Донбассе Путин планирует повысить ставки на переговорах и усилить территориальные требования к Украине.

Как отмечает FT, Путин в последнее время все больше сосредоточен именно на Донбассе, хотя ранее в частных разговорах допускал замораживание войны по нынешней линии фронта.

Один из собеседников издания рассказал, что неоднократно призывал Путина согласиться на прекращение боевых действий без новых требований, однако тот отказывался идти на компромиссы.

При этом источники отмечают, что прорыв российских войск на фронте остается маловероятным.

Продвижение армии РФ существенно замедлилось, а Украина продолжает наносить удары по тыловым объектам противника.

Военнослужащий украинских Сил беспилотных систем Дмитрий Путята заявил, что удары по российским складам, логистике и местам размещения войск создают серьезные проблемы для ротации сил и поставок боеприпасов.

В то же время собеседники FT утверждают, что стратегические амбиции Путина могут выходить далеко за пределы Донбасса.

По их словам, конечная цель Кремля - установление контроля над Украиной вдоль Днепра, включая захват Киева и Одессы.

"Они говорят ему, что украинцы борются, их фронт разрушается, и у них закончились люди", - цитирует FT одного из собеседников.

Сам Путин на днях также намекнул на возможное расширение территориальных претензий России, заявив о необходимости создания "зоны безопасности" вглубь территории Украины.

Ситуация в РФ

Напомним, ранее западные СМИ писали, что Путин якобы убежден в победе на фронте и готов еще до двух лет воевать за полный контроль над Донецкой областью.

Между тем внутри самой России заявления о "победах" российской армии все чаще вызывают смех даже среди Z-патриотов и пропагандистов.

Один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров в комментарии РБК-Украина заявил, что в РФ все больше говорят о замене Путина из-за провала войны против Украины.

По его словам, в России формируется понимание, что диктатор не способен выиграть эту войну.

"Есть ощущение, что что-то происходит. Это российская традиция, что плохая война всегда приводит к изменениям. И мы сейчас видим ситуацию", - сказал Каспаров.

Сотни дронов, удары по Закарпатью и предупреждение ГУР: главное о массированной атаке РФ
