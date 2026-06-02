Почему наступление оккупантов остановилось и будет ли мир осенью. Аналитика за минуту

15:34 02.06.2026 Вт
2 мин
Заставят ли Путина украинские дип- и миддл-страйки пойти на перемирие?
aimg Милан Лелич aimg Ульяна Безпалько
Почему наступление оккупантов остановилось и будет ли мир осенью. Аналитика за минуту Фото: Александр Сырский и Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Падение темпов российского наступления и перенос войны на территорию РФ заставили Кремль нервничать. Пока Силы обороны перерезают логистику врага, Москва отвечает массированным террором Киева, пытаясь выторговать мир на собственных условиях.

Разбираем главные инсайды о смене динамики на фронте и кулуарных переговорах в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также полную версию: "Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны"

Время впервые за период большой войны начало работать на Украину. Благодаря концепции активной обороны Александра Сырского и массовому применению технологий ВСУ стабилизировали фронт. На этом фоне Банковая видит шанс завершить горячую фазу войны до ноября 2026 года – под выборы в Конгресс США.

Главные факторы и события конфликта:

  • Замедление наступления РФ: Продвижение оккупантов на Покровск и Константиновку застряло. Потери врага достигли 35 тысяч в месяц, что едва покрывается вербовкой новых контрактников. Для нового прорыва или наступления из Беларуси Путину понадобится объявить мобилизацию 100 тысяч человек и потратить 3 месяца на подготовку.
  • Технологическая "зона смерти": Массовое применение middle-strike дронов расширило зону поражения на 20-40 км в тыл врага. Это вчетверо увеличило уничтожение логистики РФ и сделало опасным для оккупантов сухопутный коридор в Крым.
  • Паритет в дальних ударах: Украинская дронная кампания системно уничтожает ВПК и нефтепереработку РФ. Украина достигла количественного паритета с РФ в дальних БПЛА, при этом 10-12% украинских дронов стабильно поражают цели (против 3-5% у российских "шахедов").
  • Террор Киева как шантаж: После ударов по Московскому региону Россия угрожает атаками каждые 5-10 дней. Настоящая цель – попытка остановить украинский ВПК и вынудить Банковую к "негласному частичному перемирию" (прекращение ударов по Москве в обмен на спокойствие в Киеве).

Перспективы перемирия до ноября:

Расчет Банковой базируется на стремлении США урегулировать ситуацию до выборов 3 ноября. Ожидается визит в Украину переговорщиков Дональда Трампа – Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа. ЕС также ищет компромисс по назначению единого посредника.

Позиция Путина будет зависеть от фронта: если он окончательно застрянет на Донбассе, то из-за истощения экономики и блэкаута из-за украинских ударов по тылам РФ может перед зимой поставить войну на паузу. Задача-максимум для Украины на 5-6 месяцев – выйти на приемлемый мир.

Однако даже в случае заморозки РФ попытается выдвинуть унизительные гуманитарные требования, чтобы расколоть украинское общество, провести выборы и "перезапустить" войну против ослабленной Украины.

Обстрел Украины: уже более 100 раненых, среди жертв - спасатель, который ехал на вызов
