Путин нафантазировал "успехи" РФ и заговорил о конце войны

Российский диктатор Владимир Путин выдал очередную порцию бреда относительно войны в Украине. По его словам, армия оккупантов якобы наступает на фронте каждый день.

Как сообщает РБК-Украина , об этом диктатор заявил во время пресс-конференции.

По словам Путина, российские войска "наступают каждый божий день", но так называемая "спецоперация" близится к завершению.

"Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить, что ситуация приближается к завершению", - нафантазировал он.

В то же время сроки этого "завершения" диктатор назвать не смог. Он заявил, что "называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно" и "просто опрометчиво".

Напомним, недавно разведка Эстонии заявила, что у российского диктатора остается все меньше времени, чтобы навязать Украине свои условия в войне. Ситуация на фронте зашла в тупик, а внутри России усиливаются экономические и социальные проблемы.

Кроме того, руководитель ОП Кирилл Буданов сообщил, что Россия не может достичь первоначальных целей в войне с Украиной. Он добавил, что поэтому страна-агрессор "снижает планку" и выдвигает новые требования.