Пьяный учитель спровоцировал ДТП на Прикарпатье: среди погибших 14-летний подросток

Украина, Среда 22 октября 2025 10:29
UA EN RU
Пьяный учитель спровоцировал ДТП на Прикарпатье: среди погибших 14-летний подросток Фото: учитель спровоцировал ДТП, которое завершилось двумя смертями (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

На Ивано-Франковщине произошла смертельная авария с участием нетрезвого водителя. В результате ДТП погибли два человека, еще трое получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту смертельного ДТП, произошедшего 21 октября 2025 года в селе Красная Надворнянского района.

По предварительной информации, за рулем был 23-летний учитель рисования из Надворнянского района. Мужчина сел за руль Hyundai Tucson навеселе - в крови обнаружили 1,38 промилле алкоголя.

Не справившись с управлением, он вылетел с дороги и врезался в бетонную опору.

В результате аварии погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир. Еще трое несовершеннолетних с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос о задержании водителя.

Прокуратура обеспечивает процессуальное руководство, осуществляются мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии.

Напомним, что вчера же в Бучанском районе Киевской области произошла смертельная авария с участием несовершеннолетних.

По предварительным данным полиции, 15-летний водитель Opel Vectra не справился с управлением и вылетел в кювет, где авто столкнулось с деревом.

Кроме того, недавно в ДТП по дороге в свою часть погиб украинский актер и военный Алексей Наконечный, известный под позывным "Артист".

Боец возвращался из короткого отпуска, во время которого посетил жену и трехмесячного сына. До пункта назначения ему оставался всего километр.

Также мы писали, что полиция напомнила водителям порядок действий в случае ДТП.

