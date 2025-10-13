ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Не доехал до части 1 километр: в ДТП погиб украинский актер и доброволец ВСУ

Понедельник 13 октября 2025 18:43
UA EN RU
Не доехал до части 1 километр: в ДТП погиб украинский актер и доброволец ВСУ Алексей Наконечный (фото: facebook.com/nakonechna.myroslava)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский актер и военнослужащий Алексей Наконечный, известный собратьям под позывным "Артист", трагически погиб в дорожной аварии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Ольги Сумской.

В ДТП погиб Алексей Наконечный

Трагедия произошла, когда боец возвращался в свою часть после короткого отпуска.

Во время этих нескольких дней Алексей успел навестить жену, которая болела, и трехмесячного сына.

До пункта назначения мужчине оставалось меньше километра - жизнь военного оборвалась буквально на подъезде к части.

Ольга Сумская, которая призвала поддержать семью погибшего.

"Погиб, не доехав до части один километр. Возвращался из краткосрочного отпуска, где посещал больную жену с трехмесячным сыном. Погиб в ДТП, поэтому выплат семье не положено..." - написала артистка.

Не доехал до части 1 километр: в ДТП погиб украинский актер и доброволец ВСУАлексей Наконечный погиб в ДТП (скриншот)

Трагическую новость подтвердил также Юрий Голодов, председатель правления Союза морских пехотинцев Украины.

По его словам, Наконечный одним из первых стал на защиту страны после начала полномасштабного вторжения и достойно нес службу.

"Ты навсегда будешь для нас лучшим папой"

Жена погибшего, Мирослава Наконечная, опубликовала трогательное прощание в Facebook, где поделилась своей болью и любовью к мужу.

"Любимый мой! Я не верю и никогда в это не поверю! Ты навсегда будешь для нас лучшим папой и моим миром! Но теперь ты на небе. Я не знаю, как дальше без тебя! Я всегда отгоняла эти страшные мысли! Но я обещаю, что научусь и справлюсь! Ради нашего сыночка!" - написала Мирослава, пообещав сообщить детали прощания позже.

Не доехал до части 1 километр: в ДТП погиб украинский актер и доброволец ВСУАлексей Наконечный (фото: facebook.com/nakonechna.myroslava)

Что известно об Алексее Наконечном

Алексей Наконечный родился в 1978 году. Ему было 46 лет. С началом российского вторжения он добровольно присоединился в ряды ВСУ.

В декабре 2022 года военный писал, что служит в 45-м отдельном стрелковом батальоне, сформированном полностью из добровольцев, однако впоследствии продолжил службу в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

Среди побратимов мужчина имел позывной "Артист" - из-за своего актерского прошлого и творческой натуры.

Не доехал до части 1 километр: в ДТП погиб украинский актер и доброволец ВСУАлексей Наконечный (фото: facebook.com/nakonechna.myroslava)

У погибшего остались жена Мирослава и маленький сын, который родился в июле 2024 года.

Пара обручилась в сентябре 2023-го, после помолвки в ноябре 2022-го.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Война в Украине Звезды шоу-бизнеса Актеры
Новости
"Мы разберемся": Трамп намекнул, что после Газы планирует решить войну в Украине
"Мы разберемся": Трамп намекнул, что после Газы планирует решить войну в Украине
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит