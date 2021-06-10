Транзит газу через Україну стримує Росію від ескалації агресії, - "Нафтогаз"

Транзит газу через територію України стримує Росію від ескалації агресії. "Північний потік-2" необхідно зупинити, щоб захистити Україну.

Таке думка в коментарі РБК-Україна висловив директор з інтегрованих комунікацій "Нафтогазу" Максим Білявський.

"Повномасштабне продовження транзиту газу через Україну робить Росію залежною від нашої країни - ця залежність є стримуючим фактором в ескалації російської агресії проти України. Ніщо не допоможе в захисті України від російської агресії краще, ніж зупинка Nord Stream 2. Україна зараз, як ніколи, потребує підтримки", - сказав Білявський.

Він вважає, що Україні зараз необхідна підтримка.

Раніше повідомлялося, що США мають намір зробити "все можливе", щоб " Північний потік-2" не став політичною зброєю Москва.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що США і Німеччина ведуть переговори про можливі компенсації Україні після запуску "Північного потоку".

Детальніше про закінчення будівництва "Північного потоку-2", а також що це означає для України - в матеріалі "Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2"і на що сподівається Україна".