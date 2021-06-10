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Стало відомо, скільки втратить Україна від зупинки транзиту газу з Росії

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Київ, Четвер 10 червня 2021 08:15
Стало відомо, скільки втратить Україна від зупинки транзиту газу з Росії Фото: в Україні порахували збитки від зупинки транзиту газу з Росії (GettyImages)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Україна порахувала, скільки втратить від зупинки транзиту газу з Росії. Це не менше 1,5 млрд доларів на рік.

Про це заявила в коментарі РБК-Україна директор по взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Оператора ГТС Ольга Белькова, йдеться в матеріалі "Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна".

Зазначимо, в Росії заявили, що "Північний потік-2" планують добудувати в цьому році.

"Прямі збитки для української ГТС у разі відсутності транзиту складуть не менше 1,5 млрд доларів на рік. Але більше хвилює, що в разі введення в експлуатацію "Північного потоку-2" інша сторона захоче позбутися "конкурента", - сказала Белькова.

На даний момент "Газпром" поставляє газ в Європу через Україну за умовами транзитного контракту, який діє до 2024 року.

Нагадаємо, Німеччина запевнила Україну, що допоможе знизити ризики від "Північного потоку-2".

Зазначимо, президент РФ Володимир Путін заявив про можливість припинення транзиту газу через Україну після запуску "Північного потоку-2". За його словами, Росія "не зобов'язана всіх годувати".

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Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна